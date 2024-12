Caetano Veloso faz show no Coala Festival 2025

O Coala Festival anunciou que Caetano Veloso fará parte do seu line up de 2025. O festival, que desde 2014 privilegia a música brasileira, acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo.

É a segunda vez que Caetano participa do festival. Ele esteve no palco do Coala em 2017 e marcou a história do festival. Foi com o anúncio da sua participação naquele ano que o Coala teve, pela primeira vez, seus ingressos esgotados. No ano que vem, ele se apresenta no domingo, dia 7 de setembro.

Além de Caetano, o festival já confirmou a participação de Liniker, na sexta-feira, dia 5 de setembro.

Os ingressos estão à venda pelo Total Acesso, com valores a partir de R$ 140.