Caetano Veloso é anunciado como atração do Coala Festival 2025

O Coala Festival anunciou nesta segunda-feira, 23, que o cantor e compositor Caetano Veloso será a atração principal do terceiro dia de apresentações do evento, que ocorre de 5 a 7 de setembro de 2025, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Liniker também já está confirmada para esta 11ª edição.

Esta será a segunda vez que Caetano sobe ao palco do Coala Festival. Ele foi o primeiro grande nome da música popular brasileira a se apresentar no evento, em 2017, seguido por Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Djavan e Milton Nascimento.

Mais novidades sobre o evento serão divulgadas em breve.

Serviço

Quando: 5, 6 e 7 de setembro de 2025 (sexta, sábado e domingo)

Onde: Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda - São Paulo

Ingressos: à venda no site.

Valores

- Ingresso para um dia (sexta-feira, 5/9): R$ 170,00 (meia-entrada) | R$ 210,00 (solidário) | R$ 340,00 (inteira)

- Ingresso para um dia (sábado, 6/9): R$ 140,00 (meia-entrada) | R$ 170,00 (solidário) | R$ 280,00 (inteira)

- Ingresso para um dia (domingo, 7/9): R$ 140,00 (meia-entrada) | R$ 170,00 (solidário) | R$ 280,00 (inteira)

- Cliente Elo - Mini Passe Coalático (para os dias 6 e 7): R$ 224,00

- Cliente Elo - Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 6): R$ 248,00

- Cliente Elo - Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 7): R$ 248,00

- Cliente Elo - Passe Coalático (para os três dias): R$ 336,00

- Mini Passe Coalático (para os dias 6 e 7): R$ 280,00

- Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 6): R$ 310,00

- Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 7): R$ 310,00

- Passe Coalático (para os três dias): R$ 420,00