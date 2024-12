'All I want for Christmas' sul-coreano, 'The First Snow' é hit natalino

Esta é a newsletter Universo K-pop. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda segunda. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Assim como Mariah Carey 'descongela' em dezembro e 'All I Want For Christmas Is You' volta aos topos das paradas musicais, a Coreia do Sul tem a sua própria versão: 'The First Snow', música lançada pelo grupo EXO em 2013 no ep 'Miracles in December'.

A música se tornou uma espécie de rito de passagem para o Inverno, com idols postando vídeos dançando a coreografia em meio a primeira neve do ano, uma tradição do país. O disco, inclusive, é até hoje um dos melhores álbuns temáticos já produzidos no K-pop e vale ser escutado do início ao fim.

Lançado depois do debut do grupo (XOXO), que já fez sucesso logo de cara, 'Miracles in December' seguiu a linha de lançamentos de inverno que muitas empresas fazem, principalmente a SM. Com versões em coreano e chinesa, já que o grupo ainda tinha sua 'china line'. O disco ficou no topo do Gaon Internacional.

Conhecido por ser um grupo repleto de grandes vocalistas, o disco, que mistura baladas pop com outras r&b, mostra o talento de todos os integrantes que se dividem em subunits nas cinco canções.

Depois de dez anos de lançamento, em 2023, 'The First Snow', produzida por Kenzie, figura onipresente em diversas produções de grupos da SM, se tornou um símbolo do Natal no K-pop e esse ano está lá novamente, no top 10 do MelOn, principal chart do país. Descongelou, igual Mariah.

Covers natalinos são tradição

É bastante comum nessa época de festas de fim de ano, os artistas lançarem discos e singles especiais de Natal. No k-pop, os fãs recebem 'presentes' em forma de covers de músicas famosas natalinas que acabam se tornando grandes sucessos dentro e fora dos fandoms. Recentemente tivemos o relançamento do clássico 'White Christmas' do Bing Crosby, em parceria com Kim Taehyung, o V de BTS. Nayeon do Twice, já cantou 'Santa Tell Me' da Ariana Grande, aespa fez sua versão de 'Jingle Bell Rock'. É uma tradição aguardada todo ano pelos fãs.

Especiais de fim de ano: os Gayos

O fim do ano também é marcado por dois grandes eventos na televisão sul-coreana: os Gayos e o KBS Song Festival. A emissora SBS faz o Gayo Daejeon, no dia do Natal, na Arena de Incheon, repleto de artistas famosos e esse ano terá G-Dragon que volta depois de 8 anos ao evento, além do comeback das 2NE1 comemorando 15 anos de carreira. Já a emissora MBC, passa o 'show da virada' do k-pop, o Gayo Daejejeon, dia 31 de dezembro. 32 artistas vão participar da edição desse ano, que sempre tem diversas colaborações entre grupos, muito aguardadas por fãs.

Eu não estou namorando. E saiu também algo sobre fumar, eu não fumo. Não tenho certeza de como essas pessoas vão lidar com as consequências, mas não estou namorando, nem fumando. Jungwon, Líder do Enhypen, em live após boatos de namoro com Winter do aespa terem surgido

Nugu da semana: 1CHU

O nosso último grupo nugu do ano é na verdade um duo, formado por duas integrantes que faziam parte do girl group HeyGirls, que teve seu breve momento de fama em 2012 quando participou do programa da MNET 'Superstar K3'

Conhecidas originalmente pelo nome Black Queen, as artistas já estavam sob os cuidados da empresa Moai Entertainment, que segue com elas até hoje.

O grupo era enorme e teve diferentes formações ao longo dos anos, com a entrada e saída de integrantes. Em 2023 teve seu disband oficial.

Em 2022 as integrantes Sulhee e Chaerin debutaram como uma subunit, quando o grupo ainda existia, com o single 'Oasis'. Após o disband elas se tornaram um dueto independente e lançaram em fevereiro deste ano o terceiro single digital 'Punk Hot'.

Recentemente o duo lançou sua primeira trilha sonora, para o drama da emissora KBS, Scandal. A música, com temática natalina, se chama 'Christmas With You'. As artistas são nugu raiz, e possuem menos de 3 mil ouvintes mensais no Spotify.

K-drama: Goblin

Considerado um dos maiores sucessos do Mundinho K-dramas, 'Goblin', divide opiniões, principalmente pela diferença de idade entre o casal principal, mas é também uma história interessante e com personagens e cenas tão marcantes, que viraram referência no entretenimento sul-coreano. Gong You faz um Goblin que já viveu quase mil anos e não aguenta mais, para morrer ele precisa se casar com alguém. Go Eun entra na vida dele e o resto é história. Um clássico. Goblin, 2016 | Criação: tvN | Elenco: Gong Yoo e Kim Go Eun | Onde assistir? Viki | País: Coreia do Sul

Love Me, Love My Voice

Sem nenhum antagonista/vilão, o drama chinês mostra o desenvolvimento do relacionamento entre uma universitária que trabalha online com música e um dublador. Ela se apaixona pela voz dele, o relacionamento é construído aos poucos, de forma realista e satisfatória. A cinematografia e a trilha sonora são pontos altos do drama. Ideal para maratonar nessa época do ano, pois leve, cheio de coração e fofo. Love Me, Love My Voice 2023 | Criação: Tencent | Elenco: Tan Jian Ci e Zhoy Ye | Onde assistir? Viki | País: China

BL: My School President

Um dos BLs mais populares dos últimos tempos e que transformou o casal Gemini e Fourth em grandes nomes do entretenimento tailandês, o drama é repleto de clichês que funcionam. Gun é vocalista da banda Chinzhilla e líder do clube de música, Tinn é filho da diretora e precisa cortar os clubes que não aumentam a visibilidade da escola, e o clube de música está na mira para ser fechado. Ambos entram na vida um do outro e acabam se apaixonando. My School President, 2022 | Criação: GMM25 | Elenco: Gemini e Fourth | Onde assistir? Viki | País: Tailândia

GERAÇÕES K-POP

Baekhyun: sucesso em grupo, solo e agora CEO

Byun Baekhyun é um dos artistas mais bem-sucedidos da história do k-pop pois conseguiu fazer sucesso gigantesco tanto como vocalista principal do EXO (um grupo repleto de grandes vocalistas), como na carreira solo.

O debut solo oficial do cantor aconteceu apenas em 2019, com o ep 'City Lights' que se tornou o disco mais vendido por um solista sul-coreano naquele ano. Em 2020 ele fez ainda mais sucesso com seu segundo ep 'Delight', o primeiro disco de um solista a vender mais de um milhão de cópias em quase 20 anos.

Em 2021, pouco antes de ir cumprir seu serviço militar obrigatório, o cantor lançou outro ep de sucesso: 'Bambi'. O disco foi um presente de despedida para os fãs e bateu o recorde de pré-vendas de 'Delight'.

No seu retorno, o cantor resolveu não apenas sair da SM, empresa que ele estava desde 2011, como criou sua própria agência, a INB100, e levou com ele dois integrantes do EXO: Chen e Xiumin. Juntos, os três fazem parte do EXO-CBX, subunit de muito sucesso do grupo.

Em disputa com a SM por contratos duvidosos, Baekhyun seguiu fazendo música e lançou sua turnê 'Londasleite' por diversas arenas na Ásia, já que o cantor faz tanto sucesso na Coreia do Sul quanto no Japão, China, Filipinas, Indonésia e Tailândia.

EXO, V, Twice, Billllie e Purple Kiss. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do ano do Universo K-Pop.

