Além de Tieta, quais novelas dos anos 1980 poderiam ser reprisadas na Globo

A novela "Tieta" (Globo) surpreendeu ao ser anunciada no Vale a Pena Ver de Novo. Isso porque, havia muito tempo, a Globo não reprisava uma novela da década de 1980. Com o sucesso da trama protagonizada por Betty Faria, preparamos uma lista com novelas que são populares e estão em completo estado de conservação, que também poderiam ser reapresentadas na faixa vespertina da emissora.

Baila Comigo (1981)

Essa é a primeira novela de Manoel Carlos como autor titular no horário das oito. Várias outras novelas de Maneco, como "Por Amor" (1997) e "Laços de Família" (2000) fizeram sucesso no Vale a Pena Ver de Novo. Seria interessante assistir a primeira Helena, aqui interpretada por Lilian Lemmertz, na televisão aberta.

Helena (Lilian Lemmertz) e Plinio Miranda (Fernando Torres) em 'Baila Comigo' Imagem: Divulgação/Globo

A Gata Comeu (1985)

Já reprisada duas vezes com sucesso no Vale a Pena Ver de Novo, a novela de Ivani Ribeiro é bem popular e lembrada até hoje. O único problema seria as bofetadas que os protagonistas, vividos por Christiane Torloni e Nuno Leal Maia trocam, mas nada que uma boa edição não possa dar um jeito.

Jô Penteado (Christiane Torloni) em 'A Gata Comeu' Imagem: Divulgação/Globo

Roque Santeiro (1985)

Um dos grandes clássicos da teledramaturgia brasileira, "Roque Santeiro" está eternamente no memória popular por causa de seus personagens marcantes, como Sinhozinho Malta (Lima Duarte) e Viúva Porcina (Regina Duarte). Além disso, é uma trama que também teve o autor Aguinaldo Silva envolvido em seu roteiro, assim como "Tieta", e até algumas similaridades entre as obras, já que são duas tramas com fundo político passadas em pequenas cidades onde um morador dado como morto retorna bem vivo.

A novela 'Roque Santeiro' Imagem: Divulgação/Globo

Selva de Pedra (1986)

Única novela protagonizada por Fernanda Torres, que está em ascensão nas premiações internacionais com o filme "Ainda Estou Aqui". Outro fator importante é que esse é um remake de um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, a primeira versão de "Selva de Pedra" (Globo), que foi exibida em 1972.

O remake de 'Selva de Pedra' com Tony Ramos e Fernanda Torres Imagem: Acervo/Globo

Fera Radical (1988)

A trama acompanha Cláudia (Malu Mader) em busca de vingança contra os assassinos de sua família. A novela foi um sucesso em sua exibição original e também na reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Apesar de tratar de vingança, "Fera Radical" era exibida às 18h, e não precisaria passar por tantos cortes para ser reexibida nos dias atuais.

Malu Mader em 'Fera Radical' Imagem: Nelson Di Rago/Globo

Top Model (1989)

Outra novela protagonizada por Malu Mader com uma pegada jovem e muito popular. "Top Model" foi a primeira novela em que Antônio Calmon usou sua pegada jovem, o que acabou se tornando uma marca registrada do autor.