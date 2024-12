William Bonner explica acidente após mostrar braço imobilizado

William Bonner, 61, explicou como foi o acidente que precisou imobilizar o seu braço.

O que aconteceu

O jornalista contou que estava correndo perto de casa quando tropeçou e caiu no último sábado (21). "Eu resolvi dar uma volta na lagoa Rodrigo de Freitas inteira. Considerando que quando eu saio de casa, uma volta inteira passa de 8 km o circuito. Exercício bom. Desses 8 km, eu corri 2 km, coisa que eu não fazia há muito tempo."

Bonner disse que estava orgulhoso do feito, mas acabou tropeçando quando estava finalizando o circuito. "Eu tava todo orgulhosão: 61 anos, correndo 2 km, é agora. Agora vou retomar a minha forma física. Aí eu tropecei. Eu tava pertinho do fim e tropecei."

Fiz o que todo mundo faz: estiquei os braços para proteger o rosto. William Bonner

William Bonner publicou foto em que aparece com braço imobilizado Imagem: Reprodução/Instagram

O âncora do Jornal Nacional disse ainda que não vai precisar passar por cirurgia. "A mão direita quebrou um ossinho chamado trapézio e a não esquerda não quebrou nada, mas o impacto foi muito forte e o tal do vetor de força foi destruir a cabeça do rádio. Fatiou a cabeça do rádio. Como não saiu do lugar, não precisa operar."