'Não tem jogo ganho': Selton e Nachtergaele enfrentaram medos em 'Auto 2'

Existe um "frio na barriga", um medo natural quando é possível voltar a interpretar um personagem que fez tanto sucesso. É o que relatam Selton Mello, 51, e Matheus Nachtergaele, 56, que retornam como Chicó e João Grilo em "O Auto da Compadecida 2". Filme estreou nesta quarta-feira (25) nos cinemas.

Chicó tem uma frase ótima nesse filme. 'Vergonha eu tenho, mas medo eu tenho mais'. Eu funciono de outra forma. Tenho medo, mas coragem eu tenho mais.

Selton Mello em papo exclusivo para Splash

Matheus Nachtergaele afirma que "frio na barriga" veio acompanhado de empolgação. "Claro que o corpo rangeu um pouquinho no começo, porque o João Grilo é muito esperto e inteligente. Ele é um arlequim, eu sou um senhor de 56 anos."

A gente sempre tem medo quando estreia. Não tem jogo ganho nessa profissão, tudo pode acontecer. O bebê pode nascer em um ambiente propício ou não. Acho que o Brasil está propício para que a gente nasça. As pessoas estão indo ao cinema.

Matheus Nachtergaele em papo exclusivo para Splash

Selton Mello e Matheus Nachtergaele nas gravações de 'O Auto da Compadecida 2', de Guel Arraes e Flávia Lacerda Imagem: Laura Campanella/Divulgação

O diretor Guel Arraes, também presente no primeiro "O Auto da Compadecida", foi importante para o trabalho da dupla. "Ele nos deu essa coragem. Sempre que eu sentia algum medo, via que o Guel estava muito seguro e feliz. Aquilo sempre me fortalecia", conta Selton Mello.

Protagonistas encaram filme como uma "celebração". Eles dizem que é preciso "exaltar Ariano Suassuna" e "essa dupla de 'super-heróis brasileiros'".

A primeira lembrança

Selton Mello e Matheus Nachtergaele não se conheciam antes de "O Auto da Compadecida". O primeiro encontro da dupla aconteceu em Cabaceiras (PB), cidade que recebeu o elenco para as gravações, em 1999.

Não me lembro [como foi o primeiro encontro]. Mas eu tenho uma sensação de que pensei algo como: 'gostei do amigo que o Guel me apresentou'.

Selton Mello

Matheus conta como foi primeira experiência com Selton na Paraíba. Eles estavam hospedados em um local distante de onde eram realizadas as gravações e, juntos, perceberam que precisavam ficar mais próximos do set para lidar com tantas cenas. "Percebi que ele era meu parceirão. Pensamos exatamente na mesma coisa."

Selton é mais 'mandão' do que eu. Sou mais do tipo que fala: 'aguenta isso. Sente isso na sua carne, usa a seu favor'. E ele trabalha desde criança. Rapidamente, ele disse para a produção que não ia funcionar. A gente se mudou na sequência.

Matheus Nachtergaele