Revista 'revela' nome de filho de Lud e Brunna, que rebate: 'Tadinhos'

Brunna Gonçalves rebateu uma revista internacional que "revelou" de equivocada o nome de sua filha com Ludmilla.

O que aconteceu

Publicação da Billboard em espanhol repercutiu a gestação de Brunna e Ludmilla. No entanto, a revista cometeu uma gafe ao dizer que a criança vai se chamar Brumilla.

Brunna reagiu com bom humor ao mal-entendido. "Eu estou rindo muito! Até que não é um mal nome, não é, amor? Tadinhos! Eles confundiram", declarou a dançarina.

Vale destacar que Brumilla, na realidade, é como os fãs de Ludmilla e Brunna se referem ao casal. O termo é uma junção dos nomes das duas.

Ludmilla e Brunna recorreram à fertilização in vitro para gestar o primeiro filho do casal. A cantora teve seu óvulo fecundado com esperma de um doador, que foi implantado na dançarina.