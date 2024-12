Lembra quem ganhou mais provas em A Fazenda 16? Recorde o percurso do game

A Fazenda 16 (Record) chegou ao fim após uma disputa acirrada de 95 dias. Relembre os peões que mais venceram provas na temporada.

O dono do chapéu

Yuri foi quem venceu mais vezes a Prova do Fazendeiro nesta temporada, sendo dono do chapéu por três semanas. Na 5ª, 11ª e 13ª semanas, o dançarino se salvou da roça e ainda teve o poder de comandar os colegas. Porém, na terceira vitória, os poderes do Fazendeiro foram diferentes por ser o modo turbo da temporada. Então, o peão não teve imunidade nem o poder de ter uma indicação na roça. Na sequência, os participantes que mais conquistaram a liderança do game foram Julia, Luana e Gilsão.

A temporada viu uma "maldição" diferente no início do jogo. Por seis semanas consecutivas, todos que se tornavam fazendeiros foram peões indicados pelo mandachuva anterior, até Luana quebrar ciclo, pois foi para a berlinda pela primeira vez pelo Resta Um e o indicado pelo Fazendeiro, Yuri, para a roça. Veja a lista de vencedores da prova do Fazendeiro:

1º: Julia

2º: Flor

3º: Julia

4º: Zé Love

5º: Yuri

6º: Gilsão

7º: Luana

8º: Sacha

9º: Luana

10º Gui Vieira

11º: Yuri

12º: Gilsão

13º: Yuri

Poder de Fogo foi deles!

Nessa temporada um fato curioso aconteceu: Camila e Vanessa foram as únicas mulheres a vencerem a Prova de Fogo, disputa que foi realizada 12 vezes na edição. Albert, Zé Love e Sidney conquistaram duas vezes o poder.

Na segunda semana, com o poder nas mãos de Sacha Bali, o prêmio foi cancelado, pois o peão havia combinado sinais com Larissa. As regras do programa estipulam que os competidores que estão com a Chama Laranja ou Chama Branca não devem se comunicar com outros colegas de confinamento. Na quarta semana, com Sidney como vencedor da prova, o ator acusou Sacha de tentar fazê-lo perder o poder ao receber uma piscadela do rival. A ocasião controversa gerou embates entre a dupla por semanas.

O poder da Chama Branca trouxe alguns prêmios financeiros: na quarta semana, Sidney deixou todos os peões da sede sem água quente por 48 horas para levar o valor de R$ 10 mil; na sexta semana, Love escolheu ganhar R$ 5.000 e presenteou Gilsão com um prêmio de mesmo valor. Na décima, Albert conquistou R$ 11 mil ao conseguir não cair na roça. Veja quem foram os donos do poder:

1º: Zé Love

2º: Sacha Bali

3º: Camila

4º: Sidney

5º: Gui Vieira

6º: Zé Love

7º: Juninho

8º: Albert

9º: Gui Vieira

10º: Albert

11º: Luana

12º: Vanessa

Monopólio de Zé Love

Em domingos sem dinâmicas de apontamentos, os peões competiram em jogos descontraídos que pediam habilidades como mira e força. Zé Love foi o vencedor de todas as disputas, acumulando R$ 15 mil na primeira e mais R$ 5.000 na segunda.

Quem quer dinheiro do Faro?

Em uma dinâmica que rola no programa Hora do Faro (Record), os competidores também conseguiram embolsar alguns prêmios milionários. As regras, que são anunciadas pelo apresentador ao fim do game, variavam entre ser escolhido por um colega de confinamento para receber um valor, ser sorteado no desenrolar do jogo ou até mesmo ter a quantia "roubada" por meio de uma regra.

Luana e Zé Love são os peões que mais conquistaram um extra com o quadro, totalizando R$ 27 mil cada um. Zé Love acumulou o total em sua passagem de seis semanas pelo reality. Já a empresária também foi a participante que ganhou o maior valor em um único programa, conquistando R$ 20 mil sozinha em uma dinâmica que imitava uma feira.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Resultado parcial Total de 4736 votos 54,05% Gostei, ele mereceu! 2,28% Não gostei, preferia Gui ou Yuri 41,34% Não gostei, preferia o Sidney 2,32% Tanto faz, não gostava de nenhum da final Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4736 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso