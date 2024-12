Quem é Marina Caixeta, repórter da Record que correu atrás de ladrão em SP?

Marina Caixeta, 32, teve o celular furtado, no último sábado (21), em São Paulo, enquanto esperava entrada ao vivo no jornalístico Fala Brasil (Record). A repórter viralizou nas redes sociais por ter corrido atrás do bandido aos gritos na tentativa de recuperar o aparelho — que foi encontrado abandonado horas depois.

Quem é Marina Caixeta?

Marina Caixeta é natural de Patrocínio (MG). A cidade é próximo de Patos de Minas e fica a 412 km da capital mineira Belo Horizonte.

Ela é formada em Jornalismo pela Unitri. Ela também cursou especialização em assessoria de imprensa na PUC de Minas Gerais

Primeira experiência como repórter de vídeo foi na TV Vitoriosa, afiliada do SBT, em 2018. Ela atuou na emissora por seis meses.

Entre duas passagens, Marina Caixeta teve oito anos de TV Parnaíba, afiliada da Record, em Minas Gerais. Há 12 anos, ela começou a trajetória no canal como estagiária e ficou como repórter do canal de 2018 a 2023.

Jornalista está há um ano trabalhando na Record de São Paulo. Ela soma produções de conteúdos para os telejornais Fala Brasil, Balança Geral e Cidade Alerta.

Marina é mãe de Marcelo, de 10 anos. Ela criou o blog "Anedotas de Mãe" há sete anos para compartilhar as suas experiências com a maternidade.