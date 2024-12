Jornalista da Record é furtada enquanto fazia reportagem na rodoviária do Tietê

Marina Caixeta, repórter do Fala Brasil, da TV Record, foi vítima de uma tentativa de furto enquanto fazia uma reportagem na rodoviária do Tietê, em São Paulo, neste sábado, 21. Ela esperava para fazer uma entrada ao vivo na programação da emissora a respeito da lotação do local quando uma pessoa passou em bicicleta e pegou seu celular. Posteriormente, ela relatou que conseguiu recuperar o objeto.

"Fui vítima de uma tentativa de furto agora há pouco. Uma situação extremamente complicada. A gente fica nervoso na hora. Temos as imagens de como foi que isso aconteceu", lamentou Caixeta.

A repórter continuou: "Foi desesperador. A gente estava esperando para mais uma entrada ao vivo para vocês. Estava com o celular desbloqueado checando algumas informações. A preocupação era o celular estar desbloqueado, aplicativos de banco..."

"Com muita sorte a gente encontrou esse celular depois, ele foi abandonado. Essa é a parte boa. Mas não dá para negar que eu fui vítima, sim, de um crime, que houve, sim, o furto, mas depois, conseguimos, graças a DEus, encontrar o celular. Então a gente deixa esse alerta", continuou a jornalista, aliviada.