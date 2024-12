Gominho diz que Preta Gil está 'repousando quietinha' após 21h de cirurgia

Gominho, que é amigo próximo de Preta Gil, explicou que a cantora segue repousando, após passar 21h na mesa de cirurgia para a retirada de tumores, na sexta-feira (20).

O que aconteceu

Gominho atualizou o estado de saúde de Preta após questionamentos dos seguidores no Instagram. "É o seguinte, estou vindo aqui falar de Pretinha porque muita gente me manda mensagem pelo WhatsApp, gente próxima, enfim, aquelas coisas... Então, estou vindo aqui dizer que Pretinha está bem, está tudo tranquilo, tudo all right [tudo bem], ela está repousando quietinha no pós-operatório, que está só começando", declarou.

Ele pediu orações em prol da recuperação da cantora. "E a gente vai ficar aqui por São Paulo. Então, ela está bem, viu, minha galera? Bom domingo para vocês e vamos continuar na energia positiva para a recuperação dela ser perfeita, intacta e para a mãezinha voltar logo para o batente da vida. É nós".

Malu Barbosa, amiga de Preta, também contou que ela segue na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio Libanês neste domingo (22). O boletim mais recente sobre a saúde da artista foi divulgado pelo hospital no sábado (21). Não há informações se ela segue sedada após procedimento cirúrgico.

Cirurgia de longa duração

Na quinta-feira (19), Preta Gil foi submetida a cirurgia longa para remoção de tumores. O procedimento começou na manhã de quinta e só terminou na madrugada de sexta-feira (20).

Cirurgia foi marcada após a equipe médica identificar que a quimioterapia não foi tão eficaz quanto esperava. Após a descoberta da ineficácia do tratamento, ela foi aconselhada a procurar uma especialista no seu caso, motivo pelo qual viajou até Nova York (EUA). "Vim para ter uma consulta [...] para ouvir uma segunda opinião", disse.

Cantora revelou que "o câncer voltou", em agosto, por meio de vídeo publicado nas redes sociais. À época, ela afirmou que estava com a doença em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Eu tive um câncer no intestino que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade. Estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão. Remissão é um período de cinco anos em que o câncer pode voltar. O meu câncer voltou.

Diagnóstico

Artista foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. À época, ela realizou sessões de radioterapia, quimioterapia e tratamento cirúrgico. A cantora também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Preta apresentou um quadro de sepse no quinto ciclo de quimioterapia, no ano passado, e chegou a ficar internada na UTI. A sepse é uma resposta desregulada do organismo a uma infecção pré-existente.

Filha de Gilberto Gil anunciou fim do tratamento, em dezembro de 2023, após uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão de ileostomia. Após o tratamento primário, ela entrou em uma fase sem manifestação da doença - comumente chamada de "remissão".