Fátima entrega piloto de novo programa na Globo: 'Não tá mais na minha mão'

Fátima Bernardes, 62, pode pintar como uma das novidades na grade da programação da TV Globo em 2025. A apresentadora gravou o piloto de um novo programa e aguarda um posicionamento da emissora sobre como o projeto será trabalhado para ir ao ar.

Gravei sábado, dia 30 de novembro. Gravei um piloto. E agora não tá mais na minha mão, agora já entreguei a minha parte. Agora tá em edição e depois vai ser pra avaliação da Globo. É um programa que me deixou feliz, é onde eu tenho mais chance de fazer o meu melhor.

Fátima Bernardes, em entrevista para Splash, no lançamento da campanha de natal da Seara

Splash apurou que o novo programa de Fátima terá entrevistas com convidados e apresentações musicais e é avaliado como alternativa para grade noturna da Globo. No contato com a reportagem, ela evitou dar detalhes do projeto, mas afirmou que a atração carrega uma mescla das experiências no jornalismo e no entretenimento.

Não posso adiantar nada pra não quebrar a expectativa, mas o programa não foge a nada do atual. O que eu vivi no Encontro tinha um pouco de Jornal Nacional e de Fantástico; o que eu vivi no The Voice tinha um pouco de Encontro. Acho que as coisas se conversam. Tô tentando aproveitar o que eu acho que tenho de melhor potencial.

"Sou realizada, mas quero novas coisas"

Fátima Bernardes é dona de currículo de ouro na TV e marcou história com trabalhos no jornalismo e no entretenimento da Globo. Entretanto, engana-se quem pensa que ela se dá por satisfeita e não vislumbra novos desafios.

Sou 100% realizada, mas não significa que eu não queira novas coisas dentro de tudo que eu já experimentei. Eu tô sempre querendo mais alguma coisa. Acho que quando a gente para de desejar alguma coisa, a vida perde muito do sentido, né? Então eu quero mais de tudo.

Apresentadora detalha que ida ao entretenimento lhe trouxe o aprendizado de se "posicionar" para dialogar com o público. "No entretenimento é muito importante você se posicionar, você deixar uma emoção transparecer. No jornalismo, por mais que eu também me emocionasse, você é mais contido, você é mais neutro. A notícia tem um papel muito importante. No entretenimento, a sua personalidade é importante também naquele conteúdo para que as pessoas queiram te ver naquele horário."

Fátima Bernardes gravou campanha de natal da seara com Thiaguinho Imagem: William Castro/Seara

Enquanto aguarda decisão sobre o futuro na Globo, Fátima vive uma fase de desbravar os segredos das redes sociais. Ela utiliza o Instagram e Tiktok como canal de comunicação com os fãs e tem um canal no YouTube para trabalhar temas que tragam "inspiração" ao público.

Sempre procuro compartilhar o que eu sinto e que pode inspirar outras pessoas. Se eu acho que é alguma coisa que as pessoas vão poder fazer igual, se é alguma coisa que elas vão poder realmente se inspirar e acreditar que é possível; que é possível ter um momento bacana, um relacionamento bacana, momentos felizes com a família. Acho que isso pra mim é quase como se fosse o meu álbum de família que eu compartilho com as pessoas.

Para 2025, Fátima Bernardes tem como meta voltar à TV aberta e continuar investimento na construção de seu espaço no ambiente digital. "Continuem me acompanhando. Vai ter sempre novidade no canal. A gente tá com muitas ideias pro ano que vem... A gente tá com muitos projetos pro ano que vem e aguardando a decisão se o projeto pra TV Globo vai seguir ou não."

* Os jornalistas participaram do evento a convite da marca.