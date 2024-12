Em after, Naldo defende Chris Brown: 'Superou barreiras que a vida impõe'

O rapper Chris Brown se apresentou no Allianz Parque, São Paulo, neste sábado (21), após 14 anos do seu primeiro show no Brasil. Depois, os fãs curtiram uma festa after, no camarote Backstage Mirante, com diversos shows, entre eles: Naldo, CJota, MC Daniel e MC Livinho. Além disso, várias celebridades marcaram presença, em evento que marcou o lançamento de uma nova bebida, da Goly.

O que aconteceu

A noite paulista ferveu com o after estrelado. Entre os presentes estavam Jojo Todynho, Raphael Logam, Negra Li, Marcelo, Diego Martins e Rael, entre outros.

CJota abriu o palco enfileirando canções do recém-lançado álbum "Traumas e Vícios" versão deluxe. A nova versão apresenta sete faixas inéditas que exploram os estilos trap e funk.

Por volta das 2h, MC Daniel e MC Livinho agitaram a plateia com clássicos do funk, como "Glamurosa," e sucessos da carreira. Além da boa fases nas respectivas carreiras, Daniel e Livinho estão felizes na vida pessoal.

Show do MC Daniel no after de Chris Brown no sábado (21), no Allianz Parque, em São Paulo Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Conhecido como Maskara, por usar nos shows a máscara do filme protagonizado pelo norte-americano Jim Carrey, Daniel anunciou neste ano que será pai. Ele ficou muito feliz ao constatar no exame de ultrassonografia que o bebê "é muito cabeludo", igual à mãe, a influenciadora e empresária Lorena Maria, 25.

Já Livinho já tinha sido ovacionado ao abrir o show do Chris Brown horas antes com o hit "MTG Na Imaginação". Ele repetiu a recepção calorosa do público na festa after. Em 2024, o funkeiro se casou com a influenciadora Byanca Gabarron nas Ilhas Maldivas.

Logo depois dos shows dos funkeiros paulistas, o carioca Naldo Benny transformou o camarote Backstage Mirante em um verdadeiro baile de favela. "É uma honra estar aqui hoje."

Acima de tudo, fiquei feliz pelo Chris Brown. A gente sabe as barreiras que a vida impõe e ele superou todas. Fico feliz pelas conquistas dos amigos. Naldo

Chris Brown é acusado de violência contra diversas mulheres. A mais famosa, a cantora Rihanna, levou o cantor à corte; eles namoraram no final dos anos 2000.

Vídeo: veja Naldo defendendo Chris Brown