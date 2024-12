Cancelamentos não desanimam fãs fiéis de Post Malone: 'Vim realizar sonho'

Mesmo após dois cancelamentos, o público do VillaMix Festival manteve as expectativas para a principal atração da noite deste sábado, em São Paulo: Post Malone.

O que aconteceu

Trazendo para o Brasil uma apresentação country após o lançamento do álbum "F-1 Trillion", Post Malone foi o nome mais aguardado da noite. O norte-americano foi o responsável por encerrar o festival.

Alessandra, 44, veio de São Pedro, interior paulista, com seu marido e dois filhos para ver o nome internacional. "Vim realizar o sonho do meu filho, que é conhecer o Post Malone", disse para Toca.

Familia de Alessandra viajou de São Pedro, interior de São Paulo, para ver Post Malone Imagem: Aline Oliveira/UOL

Após se organizarem para fazer um bate-volta, somando gasolina e quatro ingressos de Pista Premium, a família gastou cerca de R$ 3.400. "[A experiência está sendo] cansativa, mas boa, só por ver eles [seus filhos] felizes", relatou Alessandra.

Post Malone apresenta sua versão country no VillaMix Festival, no sábado, em São Paulo Imagem: Van Campos/AgNews

Veteranas de Post Malone, Daniela, 53, e Alana, 22, mãe e filha, não se surpreenderam com o dilúvio que caiu em São Paulo neste sábado. "Achei que ia ser diferente, mas o Post Malone é São Pedro em pessoa. É ele vir, que cai o mundo", brincou Alana, que já foi em outros shows do artista no Brasil.

William, que também tem tattoos na cara, saiu de Porto Alegre (RS) para realizar o sonho de assistir a um show de Post Malone Imagem: Aline Oliveira/UOL

Já para William, 33, a chuva foi uma surpresa. Morador de Porto Alegre (RS), o fã que carrega um estilo semelhante ao de Post Malone, viajou para São Paulo também para realizar seu sonho. "Quando anunciou Post Malone, falei: 'É meu sonho, tenho que aproveitar esse momento'". Para que isso fosse possível, o gaúcho desembolsou entre R$ 2,5 mil e R$ 3 mil.

Show de Post Malone no VillaMix Festival 2024 Imagem: Van Campos/AgNews

