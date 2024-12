Cara de Fofa: criadora de Dênis, o Pênis, empodera mulheres com arte 18+

Não se deixe enganar pelo rostinho angelical de Débora Pimentel, 32. Sob apelido de Cara de Fofa, a ilustradora é responsável por uma série de arte visual voltada ao público 18+, protagonizada principalmente por personagens femininas.

Eu queria botar a mulher como protagonista dos seus desejos, não ela somente como alguém a ser desejada.

Débora Pimentel, em entrevista a Splash

A artista faz bastante sucesso com suas imagens divertidas e frases picantes, vendidas em forma de adesivos, chaveiros e bottons e também compartilhadas em seu Instagram, que conta com mais de 62 mil seguidores. Um exemplo: o desenho com traços delicados e simpáticos e a frase "sentada na sua rola eu me sinto em casa". Ou então: "safadas que gostam de ler", com uma jovem sentada lendo um livro.

Para Pimentel, sua arte é uma maneira pela qual as mulheres podem se empoderar. "Quero que elas possam se sentir confortável com a sexualidade e possam se expressar sem medo ou vergonha."

Desde o início me propus a falar de safadeza de um jeito fofo, para aproximar mais as mulheres desse tema.

No começo de sua carreira, ela desenhava sobre a sua vida cotidiana, para se familiarizar com o traço e entender para qual lado da ilustração gostaria de seguir. Sua arte tomou outro rumo quando começou a ter relações sexuais e entender que poderia também se expressar sobre sexo por meio de seus desenhos. "Como artista, eu estava procurando um tema, um estilo e também estava numa jornada pessoal de autoconhecimento e de libertação."

Débora Pimentel conta que começou a brincar com frases, como "chupar piroca é legal", e a compartilhar nas suas redes sociais. Para sua surpresa, começou a ganhar seguidoras que se divertiam e se sentiam contempladas.

Foi um processo meu, mas que, compartilhando, descobri que outras pessoas também passam por isso. Foi crescendo, virou essa comunidade e bandeira, de que temos a nossa cara de fofa, mas também é só a cara.

A mais nova adição a seu portfólio é Dênis, o Pênis, um personagem que ganhou uma versão de pelúcia que foi um sucesso durante a CCXP 24, no início de dezembro, vendido por R$ 130. O estande da autora no Artists Alley estava sempre cheio, com diversas pessoas se interessando pelo simpático pênis de pelúcia.