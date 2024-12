Boninho se despede da Globo com reflexão: 'Sem medo de errar'

O diretor Boninho, publicou um vídeo e um texto com agradecimentos marcando o fim de seu vínculo de contrato com a Globo neste domingo, 22. "Quantos programas, formatos, ideias, amigos, sucessos, outros nem tanto, mas sempre sem medo de errar! Por causa de tudo que fiz, tive a oportunidade de escrever uma linda história que me deixa cheio de orgulho e gratidão", escreveu na legenda.

No material, ele aparece ao lado de artistas como Tiago Leifert, Preta Gil, Faustão, Ana Maria Braga, Angélica e Regina Casé, e nos bastidores de programas como BBB, Mestre do Sabor, The Voice Brasil e TV Colosso. Em determinado momento, mostra um trecho do Especial Roberto Carlos exibido na sexta, 20, seu último trabalho pela emissora.

"Encerrar esse ciclo assim foi lindo demais. Obrigado, Globo, meus amigos e parceiros que caminharam ao meu lado e colaboraram para cada projeto brilhar ainda mais. E que a nova história que começarei a trilhar a partir de 2025 seja tão feliz como eu fui nesses anos todos", concluiu.