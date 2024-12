Antes e depois: Bruna ganha declaração de Neymar com foto de 1º encontro

Neymar, 32, se declarou para Bruna Biancardi, 30, ao recuperar foto do primeiro encontro deles.

O que aconteceu

"Dia em que conheci a mulher da minha vida", legendou o atacante ao compartilhar uma montagem de antes e depois de Biancardi nos stories de seu perfil no Instagram.

Na primeira imagem, quando eles se conheceram, Bruna usando óculos juliet. Na segunda imagem, feita no sábado (21), a influenciadora também surge com um juliet e faz a mesma pose de "joia" com os polegares.

Neymar e Bruna Biancardi estão juntos desde 2022 e são pais de Mavie, 3. O casal, entretanto, passou por diversas idas e vindas, com direito a infidelidades do jogador, que se desculpou com a amada e eles reataram a relação.