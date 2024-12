Grelo tirou cavalo Caramelo: saiba como foi o amigo secreto do Fantástico

O Fantástico promoveu a edição de 2024 da tradicional brincadeira do amigo secreto. Realizado desde 1995, a gincana de presentear celebridades após sorteio contou com participações de famosos, atletas de futebol, cantores e até a ministra Carmen Lúcia.

Como foi o Amigo secreto do Fantástico?

Quem participou do amigo secreto? Eliana, Grelo, Chay Suede, Xande de Pilares, Liniker, Maisa Silva, Thullio Milionário, Juan Paiva, Lauana Prado, Patrícia Martins (do meme "Que Xou da Xuxa é esse?), Beatriz Reis, Bia Souza, Cavalo Caramelo (resgatado na enchente no Rio Grande do Sul), Luiz Henrique, Gabrielzinho, Gabi Portilho, Carmen Lúcia e Davi Guimarães (garoto que foi salvo por motociclista).

Chay Suede ganhou presente de Patrícia Martins. A dona do meme "Que Xou da Xuxa é Esse?" presentou o ator com um moletom com os nomes de seus três filhos.

Patrícia Martins foi amiga secreta de Juan Paiva. Ela ganhou do ator uma camisa e copo do Botafogo.

Luiz Henrique, jogador do Botafogo, foi tirado por Chay Suede na brincadeira. Ele recebeu um tênis branco e um boneco do personagem Pantera Negra.

Xande de Pilares ganhou presente de Luiz Henrique. O cantor levou para casa uma camisa de futebol da Seleção Brasileira e um decanter.

Lauana Prado foi sorteada por Xande de Pilares na gincana. A artista ganhou uma joia do sambista.

Grelo foi amigo secreto de Lauana Prado. O cantor ganhou uma caneta e um álbuns de vinil da sertaneja.

Cavalo Caramelo foi tirado por Grelo no amigo secreto do Fantástico. O animal recebeu uma cesta com produtos veterinários do cantor.

Beatriz Souza foi sorteada pelo Cavalo Caramelo. A judoca ganhou um quadro com uma imagem dela com a medalha conquistada nas Olimpíadas de París-2024.

E o Cavalo Caramelo tirou a Bia do Judô #AmigoOculto do #Fantástico pic.twitter.com/SItY9n2Leu -- Fantástico (@showdavida) December 23, 2024

Gabi Portilho foi amiga secreta de Bia Souza. A jogada de futebol da Seleção Brasileira ganhou uma joia da judoca.

Eliana ganhou presente de Gabi Portilho na brincadeira. A apresentadora da Globo foi presenteada com uma imagem de Nossa Senhora e uma camisa da Seleção Brasileira de Futebol Feminino.

Beatriz Reis acabou sendo sorteada por Eliana no amigo secreto do Fantástico. A ex-BBB ganhou um violão de presente da apresentadora.

Gabrielzinho foi sorteado por Beatriz Reis na dinâmica de presente surpresa da revista eletrônica da Globo. O nadador recebeu um massageador de pescoço da ex-BBB.

Maisa Silva acabou sendo sorteada por Gabrielzinho na dinâmica. A atriz levou para casa uma caixa com cristais.

Juan Paiva ganhou presente de Maisa Silva no amigo secreto. O ator recebeu óculos escuros da companheira de atuação em novelas e séries da Globo.

Davi Geovane foi sorteado pela Liniker na dinâmica do Fantástico. O menino recebeu um videogame Playstation 5 da cantora.

Thullio Milionário era o amigo secreto de Davi Geovane. O cantor levou uma fivela dourada e uma caneca personalizada do garoto.

Cármen Lúcia foi presenteada por Thullio Milionário. A presidente do TSF ganhou uma imagem de Nossa Senhora e o livro "Amazônia", de Sebastião Salgado.

Thullio Milionário, voz do sucesso Casca de Bala, tirou a ministra Cármen Lúcia! #AmigoOculto #Fantástico pic.twitter.com/kcxe6iZhBx -- Fantástico (@showdavida) December 23, 2024

Liniker ganhou presente de Cármen Lúcia na gincana. A cantora recebeu um exemplar da Constituição Brasileira e um jogo de xícara da presidente do TSE.