Treteiro, fofoqueira, planta: Peões de A Fazenda 16 recebem troféus

Os participantes de A Fazenda 2024 (RecordTV) participaram de uma premiação no Hora do Faro deste domingo (22).

O que aconteceu

Os peões receberam prêmios que brincavam com atitudes que cada um deles tiveram no reality. Entre os troféus, estavam desde os participantes que se destacaram por tretas, como as "plantas".

Confira quem venceu cada troféu:

Melhor não-casal:

Indicados: Gizelly e Zaac; Sacha e Larissa e Vanessa e Sidney.

Vencedores: Vanessa e Sidney.

A Fazenda 16: Sidney e Vanessa recebem prêmio de melhor "não casal" Imagem: Reprodução/PlayPlus

Prometeu tudo, não entregou nada:

Indicadas: Camila; Raquel e Vivi.

Vencedora: Camila.

A Fazenda 16: Camila recebe troféu "Quem não é visto, não é lembrado" Imagem: Reprodução/PlayPlus

Maior treteiro (a):

Indicados: Luana, Suelen e Zé Love.

Vencedor: Zé Love.

A Fazenda 16: Zé Love recebe prêmio de 'treteiro' Imagem: Reprodução/PlayPlus

Melhor dançarina (o):

Indicados: Babi, Juninho e Yuri

Vencedor: Juninho

A Fazenda 16: Juninho recebe prêmio de 'dançarino' Imagem: Reprodução/PlayPlus

Maior acamado (a):

Indicados: Gui, Julia e Sacha

Vencedora: Julia

A Fazenda 16: Sacha recebe prêmio de 'acamado' no Hora do Faro Imagem: Reprodução/PlayPlus

Maior fofoqueiro (a):

Indicados: Fernando, Flor e Gizelly.

Vencedora: Flor

A Fazenda 16: Flor recebeu "troféu" de fofoqueira Imagem: Reprodução/PlayPlus

