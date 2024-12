'Volta por Cima': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 23/12 a 28/12

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Segunda-feira, 23 de dezembro

Rosana fica transtornada com a revelação de Edson. Gerson recaptura Tati. Madalena enfrenta Violeta. Roxelle vai com Gigi, Joyce e Belisa para a festa de Silvinha. Rosana expulsa Edson de casa. Madalena desabafa com Cida. Osmar vai à casa de Gerson, e Violeta implora a Marco pela vida do amante. Neuza conforta Jão. Gerson negocia a liberdade de Tati com Osmar. Roxelle flagra Sidney se insinuando para Joyce. Edson revela para Nando que ele tem um irmão. Rosana procura Neuza. Aquiles impede Jão e Madalena de irem à delegacia. Marco liberta Tati, que vai ao encontro de Osmar.

Terça-feira, 24 de dezembro

Madalena e Jão são levados para a casa de Violeta. Neuza enfrenta Rosana. Nando fica feliz ao descobrir uma revelação sobre seu passado. Tati avisa a Osmar que voltará para sua casa. Madalena conta o que houve com Tati para Doralice. Marco convida o pai de Gerson, Rodolfo, para passar o Natal com eles. O Natal na casa de Madalena reúne Jão e Nando. Vanilda descobre quem é o pai de Jão. Edson pensa em Rosana. Gigi desconfia das finanças de Sebastian. Caçapa e Aquiles destroem a loja de Madalena.

Quarta-feira, 25 de dezembro

Madalena é avisada do vandalismo contra sua loja, e culpa Osmar. Gerson se incomoda com a presença de Rodolfo em sua casa. Joyce se interessa por Sebastian, após conversar sobre ele com Roxelle. Violeta confessa que ordenou o vandalismo na loja de Madalena. Jô e Roxelle se interessam um pelo outro e ficam juntos. Moreira convida Ana Lúcia para sair. Chico e Cacá começam a se aproximar. Gigi se surpreende ao encontrar o extrato bancário de Sebastian. Yuki vê Gerson na academia de Silvia. Gigi revela a Osmar que Violeta armou contra Joyce.

Quinta-feira, 26 de dezembro

Osmar se surpreende com a revelação de Gigi. Yuki se esconde de Gerson na sala de Silvia. Violeta compra um presente para Osmar. Jayme lembra de Lindomar. Cacá pega o celular de Jão e manda para Madalena uma foto do carrinho de bebê que eles compraram. Osmar questiona Violeta sobre o atentado contra Joyce. Madalena discute com Jão. Nando convence Edson a voltar para o trabalho. Gerson convida Rosana a retomar o posto de rainha de bateria. Roxelle conta para Cida que Sidney se insinuou para Joyce. Osmar recebe o presente de Violeta. Jão confronta Cacá. Madalena decide denunciar Violeta.

Sexta-feira, 27 de dezembro

Madalena é aconselhada por seu advogado a desistir de denunciar Violeta. Jão comenta com Neuza que os funcionários da Viação Formosa já sabem sobre seu pai. Silvia descobre que o diário de sua avó foi roubado. Violeta exige que Rique prepare uma festa de Réveillon no Dragão Suburbano, em homenagem a Osmar. Neuza se organiza para iniciar o processo de reconhecimento de paternidade de Jão. Jayme toma uma decisão contra a vontade de Tereza. Belisa se assusta ao saber que o diário de Mariazinha foi roubado. Madalena surpreende Cacá na rua.

Sábado, 28 de dezembro

Cacá afasta Madalena de Violeta e discute com a rival. Jão é obrigado a aceitar a festa de Réveillon. Silvia sugere que Belisa revele seu segredo. Silvia não conta para Gigi que o diário de sua avó foi roubado. Jayme entrega o dinheiro da venda de seu carro para Madalena. Um contraventor morre, e Osmar e Gerson pensam em se apoderar de sua área. Edson bloqueia todos os cartões de Rosana. Nando surpreende Tati e Jin. Marco avisa a Violeta que Gerson ficará com a área de Mário Coelho. Osmar recebe a viúva do contraventor morto. Sidney e Jão preparam uma surpresa para Cida e Madalena. Joyce lê o diário de Mariazinha. Belisa encontra Rodolfo Barros.

