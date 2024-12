Volta por Cima hoje (21): veja resumo do capítulo deste sábado

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (21) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Tati se desespera ao perceber que corre perigo. Madalena hostiliza Osmar. Rosana discute com Jão. Madalena é reverenciada pelo sucesso do evento. Violeta pergunta por Tati para Osmar. Madalena incentiva Jão a participar da roda de samba na festa de Silvia. Edson compra um presente para seu filho. Rosana tenta conversar com Nando sobre Tati. Osmar recebe uma encomenda com os fones de Tati, e liga para Madalena. Jão recebe o presente de Edson. Madalena descobre que Tati foi sequestrada. Jão vai à casa de Edson, e Rosana é surpreendida.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.