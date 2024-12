Shakira fala sobre Chris Martin após separação de Piqué: 'Cuidou de mim'

Shakira, 47, contou com uma ajuda inesperada para superar a separação do ex-jogador Gerard Piqué: Chris Martin, o vocalista do Coldplay. À Rolling Stone americana, a colombiana disse que o amigo a apoiou quando ela estava "de coração partido" e enviava mensagens diariamente para saber se ela estava bem.

A cantora anunciou o fim do casamento em junho de 2022, após 11 anos de relação. O término aconteceu em meio a boatos de infidelidade do ex-atleta com Clara Chía, que trabalhava com ele e hoje é noiva de Piqué. Juntos, o ex-casal teve dois filhos, Milan e Sasha.

Ele estava lá por mim quando me separei e estava de coração partido. Ele checava todos os dias como eu estava e me enviava mensagens de apoio, força e sabedoria. Eu o enxergo como uma pessoa que vê a vida por uma outra lente, uma pessoa sensível às necessidades dos outros e muito empático.

descreveu Shakira na reportagem que "explicava" o sucesso do cantor

No texto, a artista é descrita como uma "amiga de longa data" de Martin. Os dois já dividiram o palco em ao menos um grande show, na Alemanha, em 2017. Na ocasião, Shakira e Coldplay cantaram hits um do outro durante o Global Citizen Festival, evento musical dedicado a combater a pobreza extrema e as mudanças climáticas.

Ao falar sobre o talento do vocalista do Coldplay, ela falou sobre o amor do cantor por colaborar com novos artistas. Na turnê do grupo, ele convidou jovens estrelas de diversos países, como Nigéria e Zimbabwe, para dividir o palco com ele. "Ele parece como uma criança em uma loja de doces quando o assunto é música", descreveu ela à revista.