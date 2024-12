Roberto Carlos: saiba quais músicas ficaram de fora do especial e veja outras diferenças

O especial de Roberto Carlos no fim de ano da Globo foi ao ar na última sexta-feira, 20. Desta vez, a gravação foi feita no estádio Allianz Parque, em 27 de novembro de 2024, em show aberto ao público. Muitas músicas da setlist original, porém, ficaram de fora da versão final - e uma foi acrescentada.

Como é de se esperar em eventos assim, a apresentação original passou por uma série de edições e adequações para otimizar o tempo e a qualidade para quem assistir na TV. Confira abaixo algumas das diferenças entre quem assistiu ao vivo e à versão final que foi ao ar.

Duração

O show original durou mais de duas horas e contou com diversos momentos entre as músicas que acabaram ficando de fora da edição final.

Erros corrigidos

A edição deixou de fora coisas que não saíram conforme o planejado. Entre elas, a mais marcante se deu na parte em que Leticia Colin começou a cantar a música Olha e pediu à produção para recomeçar. Apenas na terceira tentativa acertou a letra e o tom do trecho "Olha... Você tem todas as coisas...". A reação da plateia quando enfim acertou foi mantida.

Rosas à plateia

Momento tradicional dos shows de Roberto Carlos, o cantor ficou longos minutos no palco distribuindo flores aos fãs que estavam próximos ao palco. Boa parte do público dos outros setores já havia ido embora quando o cantor permanecia arremessando rosas.

No especial, o momento foi reduzido a apenas alguns segundos, com foco na primeira ‘explosão’ de pétalas de rosas feita pela produção. A música Eu Ofereço Flores, que fechou o show e antecedeu o momento, sequer foi tocada.

Qualidade do som

Quem assistiu ao show no Allianz Parque - ao menos no setor mais barato, o das cadeiras superiores - teve dificuldade em compreender algumas falas durante parte do show. A qualidade de áudio exibida na TV, naturalmente melhor, deixou tudo mais límpido.

Setlist

Diversas músicas que foram cantadas no dia do show ficaram de fora do Especial Roberto Carlos que foi ao ar na Globo. Houve ainda mudanças envolvendo músicas como Nossa Senhora e Bicho Solto, que foram cantadas entre a participação de Frejat, Paulo Ricardo e João Barone e a de Chitãozinho e Xororó, que foram remanejadas mais para a frente. Houve ainda o acréscimo de um vídeo com a música Eu Sou Terrível.

Músicas que ficaram de fora do especial Roberto Carlos

É Preciso Saber Viver

Além do Horizonte

Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo

Sentado à Beira no Caminho (clipe com Andrea Bocelli)

Outra Vez

Eu Ofereço Flores

Setlist do especial Roberto Carlos em 2024

Esse Cara Sou Eu

Como é Grande O Meu Amor Por Você

Vamos Fugir (com Gilberto Gil)

A Paz (com Gilberto Gil)

Amigo

Detalhes

Deixa a Vida Me Levar (com Zeca Pagodinho)

Sonho Meu (com Zeca Pagodinho)

Eu Sou Terrível (vídeo gravado com outros músicos)

Calhambeque (com João Barone, Roberto Frejat e Paulo Ricardo)

Mexericos da Candinha (com João Barone, Roberto Frejat e Paulo Ricardo)

Lobo Mau (com João Barone, Roberto Frejat e Paulo Ricardo)

Evidências (com Chitãozinho & Xororó)

Sinônimos (Chitãozinho & Xororó)

Nossa Senhora

Olha (com Sophie Charlotte, Letícia Colin e Dira Paes)

Como Vai Você (com Sophie Charlotte, Letícia Colin e Dira Paes)

Bicho Solto

Na Paz do Seu Sorriso (com Wanderléa)

Ternura (com Wanderléa)

Jesus Cristo

Emoções

Setlist original do show do especial Roberto Carlos no Allianz Parque

Esse Cara Sou Eu

É Preciso Saber Viver

Como é Grande O Meu Amor Por Você

Vamos Fugir (com Gilberto Gil)

A Paz (com Gilberto Gil)

Amigo

Detalhes

Além do Horizonte

Deixa a Vida Me Levar (com Zeca Pagodinho)

Sonho Meu (com Zeca Pagodinho)

Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo

Sentado à Beira no Caminho (clipe com Andrea Bocelli)

Calhambeque (com João Barone, Roberto Frejat e Paulo Ricardo)

Mexericos da Candinha (com João Barone, Roberto Frejat e Paulo Ricardo)

Lobo Mau (com João Barone, Roberto Frejat e Paulo Ricardo)

Nossa Senhora

Bicho Solto

Evidências (com Chitãozinho & Xororó)

Sinônimos (Chitãozinho & Xororó)

Olha (com Sophie Charlotte, Letícia Colin e Dira Paes)

Como Vai Você (com Sophie Charlotte, Letícia Colin e Dira Paes)

Outra Vez

Na Paz do Seu Sorriso (com Wanderléa)

Ternura (com Wanderléa)

Jesus Cristo

Emoções

Eu Ofereço Flores