Residentes do Retiro dos Artistas lançam audiolivro de Natal com o Sesc

Residentes do Retiro dos Artistas narram três contos de Natal em audiolivro lançado pelo Sesc RJ em parceria com a editora Supersônica.

O que aconteceu

"Contos de Natal" traz três contos natalinos de Mário de Andrade — "Briga de Pastoras", "Conto de Natal" e "Peru de Natal". Eles estão disponíveis nas plataformas de áudio como o Spotify.

Escritas entre 1914 e 1942, as histórias trazem reflexões sobre o Natal em diferentes contextos. Elas abordam temas como o contraste entre o sagrado e o profano, desigualdade social, apropriação de tradições e as complexas dinâmicas de luto e celebração familiar. As obras revelam a versatilidade de Mário de Andrade, um dos maiores nomes da literatura brasileira.

O audiolivro ganha vida nas vozes de três artistas residentes do Retiro dos Artistas. Claire Digonn, artista do teatro brasileiro, participou de inúmeras novelas em emissoras como Globo e Record; Rita Maia, que começou sua carreira como produtora musical, tem uma trajetória marcada por parcerias com ícones da música brasileira, como Tim Maia e Cássia Eller; Já Vini Aguiar, radialista, locutor comercial e instrutor de media training, é ainda produtor artístico e de conteúdo, com uma vasta experiência no mercado de comunicação.

Projeto é fruto da parceria entre Retiro dos Artistas e Sesc RJ, firmada em agosto deste ano. Vários famosos marcaram presença na assinatura do contrato do lar que abriga artistas idosos no Rio de Janeiro.