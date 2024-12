'Inaugurei o banheirão': Linn da Quebrada lembra 1ª experiência sexual

Linn da Quebrada, 34, revelou que teve a primeira "experienciação" sexual com apenas 14 anos, quando costumava espiar homens no banheiro de um shopping em que trabalhava, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Em entrevista ao podcast Queen Cast, a cantora —que é transexual— ainda destacou que passou a infância em uma família família religiosa e que, por isso mesmo, via no hábito uma chance de sair da rotina conservadora que levava em casa.

Cantora brincou que inaugurou o "banheirão" —gíria LGBTQIA+ para falar sobre encontros sexuais sigilosos em banheiros públicos. "Sou uma das precursoras. (...). Foi quando eu comecei a trabalhar, aos 14 anos. Eu ia ao banheiro, dentro da cabine e ficava espiando os bofes mijando de dentro do buraquinho."

Ela diz que o banheiro público era local de "experimentação" e que de início se tocava ao observar os homens, sem interagir com eles. "O que acontecia ali, ficava ali. Eu saia e voltava a ser Testemunha de Jeová, que eu fui até os 17 anos. O banheiro foi propício para a minha experienciação sexual. (...) Daqui a pouco estava dando uma mamadinha, uma coisinha ou outra."

Linn destacou ter sido uma criança reprimida pela religião. "Eu tenho questões que guardei nessa repressão, essa coisa do banheiro, escondida, reprimido. A cidade era muito pedófila e racista", avaliou a ex-BBB.