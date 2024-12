Larissa faz desabafo, chora e cobra Sacha: 'Injusto o que estou passando'

Larissa Tomásia fez um desabafo em prantos após sofrer críticas por seu áudio dizendo que estava "esperando" Sacha Bali após ele vencer A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

A ex-peoa se manifestou a pedido de familiares. "É a primeira vez que eu venho demonstrar uma fraqueza minha. Ontem, infelizmente, durante a dinâmica do Faro, eu tive uma crise de ansiedade após eu ser exposta mais uma vez. E quero explicar toda a situação - não por mim, mas pela minha família, a pedido da minha mãe", começou, em publicação no Instagram.

Ela disse estar passando por uma fase desafiadora. "Eu acho que, de todos esses anos que eu trabalho com internet, esse período tem sido o mais difícil pra mim. Porque eu nunca achei que eu demonstrar carinho por alguém dentro de um reality fosse tomar a proporção que tomou aqui fora. Sendo que não adianta eu falar, não adianta as pessoas falarem, que o que acontecia lá dentro era outra realidade. Mas enfim...".

Larissa lembrou do áudio enviado e apontou que foi tirada de contexto. "No dia que anunciaram o campeão, teve a Cabine de Descompressão. E aí eu vi o Sacha falando sobre mim, que eu era uma pessoa maravilhosa, que tinha vontade de conversar comigo, que queria entender as coisas. Eu mandei uma mensagem para o Selfie, falando: 'Avisa para o Sacha que eu estou esperando ele para a gente conversar'. Ele falou: 'Manda um áudio'. Eu fui e mandei, e ele mostrou esse áudio na Cabine".

Ela reforçou que queria apenas ter um diálogo com o vencedor do reality, com quem teve um breve affair. "Eu não estava esperando o Sacha para fazer algo a mais. Realmente era para conversarmos e colocarmos todos os pingos nos is. E aí, até então, eu esperei ele no hotel para a gente conversar depois que eu tinha visto que ele tinha falado bem de mim. Eu e Luana descemos na recepção e demos de cara com os meninos [finalistas] que tinham acabado de chegar. A gente fez um bride pela participação deles dentro do reality e o Sacha disse: 'Depois a gente conversa'. Eu disse: 'Tá bom'. No dia seguinte teve a dinâmica do Faro, não nos falamos direito, e foi isso. Não aconteceu absolutamente nada".

A pernambucana ainda rebateu críticas que vem sofrendo e se mostrou frustrada com o silêncio de Sacha. "Por que estou vindo falar isso aqui? Porque, infelizmente, o Selfie expôs o áudio ao vivo e deu a entender outra coisa relacionada a meu respeito, e isso está afetando muito a minha família. Eu nem ia falar nada, mas a minha mãe pediu para eu falar. Eu sempre fui uma boa amiga, uma boa filha, eu sempre tratei muito bem as pessoas, com muito carinho. Eu tive uma boa educação, eu não sou uma mulher vulgar. E eu acho injusto as coisas que eu estou passando. E a própria pessoa, que também está envolvida, não se pronunciar. Porque, já que eu sou uma mulher maravilhosa, que ele tem vontade de conhecer, por que a pessoa não se pronuncia, se eu só fiz bem a ela? Só que, aqui fora, foi mostrada outra coisa".

Por fim, ela falou que se arrepende do envolvimento com o campeão. "Gente, de verdade, eu estou cansada. Porque toda a minha vida eu sempre fui uma pessoa esforçada, de correr atrás dos meus sonhos, sem passar por cima de ninguém. E até pessoas próximas a mim no reality, que eu pensei que eram minhas amigas, nem vieram me ver. O meu único arrependimento desta A Fazenda foi eu ter demonstrado carinho demais. Foi eu ter priorizado uma pessoa enquanto a casa inteira estava contra ele. Eu era a única que defendia".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Resultado parcial Total de 3132 votos 53,77% Gostei, ele mereceu! 2,14% Não gostei, preferia Gui ou Yuri 41,79% Não gostei, preferia o Sidney 2,30% Tanto faz, não gostava de nenhum da final Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3132 votos

