De volta ao pornô, Rita Cadillac já disse que vídeo +18 'não é sua índole'

Rita Cadillac, 70, retornou ao universo dos filmes pornográficos ao gravar conteúdo +18 com o ator Lucas Ferraz, 25. Antes, entretanto, a ex-chacrete declarou que não pretendia voltar a fazer esse tipo de trabalho por "não ser de sua índole".

O que aconteceu

Cadillac fez sucesso em todo o país como uma das chacretes do Programa do Chacrinha. Ela entrou para a indústria pornô em 2004, quando vivenciou uma crise em sua carreira artística, e estrelou seu primeiro filme adulto produzido pela Brasileirinhas, com o título "Sedução".

Ela protagonizou filmes adultos até 2008 e chegou a contracenar ao lado de Alexandre Frota. Rita já afirmou em diversas entrevistas que só aceitou estrelar esse tipo de conteúdo por questões financeiras e que, embora não se arrependesse, também não tinha intenção de voltar para esse mercado.

Machucou a mim e, às vezes, muitas pessoas acham que é só aquilo que eu fiz [filmes pornôs]. Estou trabalhando desde 1972. Me machucou porque não é a minha índole. Não fiz porque eu queria aparecer, fiz por causa de dinheiro.

-- Rita Cadillac no programa Ritmo Brasil, em 2020

Dançarina admitiu que gravava suas cenas quase em coma alcoólico. "Foi pesado para mim. Não sou inocente, mas imaginei que seria exatamente como a pornochanchada, que finge que está acontecendo. Imaginei, mas quando vi que não era isso, que tinha que ter mesmo, fiz à base de bebida, e eu não bebo. Fiquei quase em coma alcoólico para poder fazer. Todas as vezes eu bebia. E quando acabaram as 20 cenas, falei 'nunca mais, não quero mais', porque me machucou muito", disse ela no podcast Flow News.

Splash entrou em contato com a assessoria de Rita Cadillac para pedir um posicionamento sobre a volta dela para o pornô, e aguarda retorno.

Gravação com ex de Urach

Rita gravou com Lucas Ferraz, que é ex-namorado de Andressa Urach. "Sabe quando eu soube que ele era o ex-marido dela? Quando chegou lá. A minha secretária falou: 'Tem um cara que eu tenho certeza que vai bombar.' Juro, eu não sabia!", assegurou ela, em entrevista ao canal Lisa, Leve e Solta".

Cadillac negou ainda os boatos de que estaria namorando Lucas. "Não, [a gravação] foi totalmente profissional. Ele é muito gentil, uma pessoa educada. Gentil que eu falo, que é uma pessoa de conversa, educado, sem ser aquele vulgar, que eu não gosto".

Vale destacar que Rita Cadillac já faz sucesso nas plataformas Privacy e OnlyFans. Ela aderiu a esses sites durante a pandemia da covid. O retorno financeiro foi bom e Rita deu continuidade à venda de conteúdo erótico.