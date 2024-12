Anitta se impressiona com OVNI no céu e questiona: 'Estou ficando maluca?'

Anitta, 31, se impressionou ao avistar um objeto não identificado no quintal de sua casa no Rio de Janeiro. A cantora decidiu dividir o "achado" com os seguidores no Instagram, deixando claro que estava impressionada com os pontinhos brilhantes se movendo no céu.

A cantora questionou uma amiga que a acompanhava, a terapeuta Max Tovar, sobre o que seriam os OVNIs, mas nenhuma das duas chegou a uma conclusão sobre o "mistério".

"O que que é isso? Caraca, o que que é isso? Max, o que que é isso no céu? Isso não é pipa, Max. Meu Deus, eu estou dando zoom e não está dando pra ver nada. Por que que esse celular não mostra? Cara, eles estão voando em uma...que movimentos são esses? O que que é isso?", questionou Anitta nos stories do Instagram, postados na manhã desse sábado (21).

Ela ainda deixou claro que ficou cismada com a falta de identificação do OVNI. "Será que eu tô ficando maluca? Isso é uma pegadinha com a gente?", escreveu ela ao compartilhar o vídeo.