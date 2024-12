Abuso e ameaça: Drama de Celeste em 'Garota do Momento' comove público

Celeste (Débora Ozório) sofreu uma grande decepção ao ser ameaçada por Mauro (João Vithor Oliveira) após ele tentar abusar dela.

O que aconteceu

Após tentar abusar de Celestre, Mauro a expulsou do carro e a deixou abandonada na rua durante a noite.

MEU DEUS, QUE ÓDIO DO MAURO ??? ESSE CARA É UM PATIFE!!! #GarotaDoMomento pic.twitter.com/WIsmoIXJNx -- TV Globo (@tvglobo) December 21, 2024

A cena comoveu os telespectadores que comentavam a trama de Alessandra Poggi no X. O desempenho da atriz Débora Ozório também foi elogiado.

"você nem sonha em contar pro seu irmão ou eu conto pra todo mundo que a gente avançou o sinal essa noite. você vai ficar com fama de sirigaita desfrutada do leme ao arpoador" O MAURO LARGOU A CELESTE NO MEIO DA RUA E AMEAÇOU!!!!



NOJENTO IMUNDO PRAGA #GarotaDoMomento pic.twitter.com/aaNJ5uDQNM -- alex dunphy barbosa (@thkalinda) December 21, 2024

completamente angustiante ver a celeste nessa situação tão vulnerável e completamente destruída por conta desse patife do mauro! mas é reconfortante ter pessoas que acreditam nela e que apoiam ela nessa situação :(#garotadomomento pic.twitter.com/w5bA4JiYrL -- thata (@antibxs) December 21, 2024

Celeste atormentada pelas palavras imundas do Mauro grudadas na sua cabeça e se sentindo culpada e vergonha, coisa que ela não tem.



Débora Ozório talentossíma #GarotaDoMomento pic.twitter.com/0T3DnMA5xx -- Tiago Dias Brandwain de Vielmond Giardini Pillar (@dia_tiago) December 21, 2024

horrível ver a celeste que sempre foi super romântica e esperançosa passando por isso e quase tendo a essência dela sendo sugada dela #GarotaDoMomento pic.twitter.com/ietEejSuKj -- babi (@belluzcfani) December 21, 2024

Telespectadores também se sentiram confortados ao ver que a jovem teve uma rede de apoio após tentativa de abuso. Lígia (Palomma Duarte) apareceu para ajudar a filha. Além disso, a cantora exigiu que Ronaldo (João Vitor Silva) confrontasse Mauro, afinal, eles são amigos.

Vera (Tatiana Tibúrcio) também apoiou a jovem. Além disso, ela tem desconfiado de que Mauro não é Genoca (Caio Manhente), com quem Celeste troca cartas. Ela, então, decidiu guardar as cartas para, mais adiante, ajudar Celeste a descobrir toda a farsa.

"Vocês duas tinham razão, o Mauro é um patife. Ele tentou me beijar a força. Eu disse não e ele me colocou para fora do carro e me fez ir a pé para casa", contou ela a Lígia e Vera.