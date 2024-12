A Fazenda: Sacha nega 'estratégia de perseguido' e diz como vai usar prêmio

Sacha Bali, vencedor de A Fazenda 2024 (RecordTV), negou que tenha usado "perseguição" como estratégia para vitória.

O que aconteceu

O campeão do reality show contou que se manteve fiel a si em sua participação. "Minha estratégia era ser eu mesmo. Eu sei que eu não sou uma pessoa fácil. Sei que eu sou uma pessoa implicante, debochada, e que eu ia incomodar", disse, em entrevista ao Hoje Em Dia da última sexta (20).

Sacha falou que percebeu, porém, que ignorar as provocações poderia ser vantajoso. "Minha estratégia maior mesmo foi, quando eu vi que estava sendo atacado, tentar segurar a minha onda, ter inteligência emocional e deixar a galera se 'estrepar'. Porque com todo mundo me esculachando junto, eu vi que, se eu ficasse na minha, era só ficar calado que eu ia chegar longe".

Ele ainda afirmou que vai usar o valor do prêmio para presentear a mãe com uma casa própria. "O plano está em dia. Hoje em dia conversei com ela e falei: 'Mãe, já começa a procurar apartamento aí'. Meu maior sonho é dar um apartamento para ela e eu vou realizar graças a esse programa maravilhoso", celebrou.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Resultado parcial Total de 2995 votos 52,25% Gostei, ele mereceu! 2,17% Não gostei, preferia Gui ou Yuri 43,41% Não gostei, preferia o Sidney 2,17% Tanto faz, não gostava de nenhum da final Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2995 votos

