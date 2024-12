A Fazenda: Ex-peoas ficam de fora de gravação do 'Hora do Faro'; entenda

Babi Muniz e Larissa Tomásia ficaram de fora da gravação do Hora do Faro após a final de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Babi não chegou nem a comparecer às gravações. Segundo a jornalista Ju Nogueira, ela não estava se sentindo bem." Ela não apareceu para gravar. A informação que deram, durante a gravação, é a de que ela passou mal e não conseguiu ir", explicou Ju.

Larissa participou do início do quadro, mas acabou tendo um mal-estar. "A Larissa estava lá, estava tudo bem, tudo certo. Aí começa a gravação, eles começam a mostrar as coisas que aconteceram, mostram o romance dela com o Sacha, ela comenta brevemente sobre aquilo, porque o Faro pergunta se eles vão querer conversar. O Sacha diz que quer conversar com ela, que eles precisam conversar e se entender. Aí tem essa briga do Sacha com o Sidney, eles acabam se desentendendo, fica aquele climão. A Larissa estava do meu lado, e aí comecei a ver uma movimentação, uma galera levantando, uma coisa esquisita, meio às pressas. E aí dou uma olhada e a Larissa não está [mais lá]", disse a jornalista.

A pernambucana chegou a receber atendimento e voltou ao programa, mas continuou apresentando sintomas. "Na primeira volta dela, eu vejo que o semblante dela não é mais o mesmo, ela não está mais feliz. Ela não estava bem. E aí a Larissa sai da gravação e não volta mais. A Larissa, de fato, abandonou a gravação. E, pelo que eu consigo ver, foi ao revisitar algumas coisas que aconteceram, as plaquinhas, o que as pessoas falaram, a participação dela, essas coisas. Acho que ao reviver tudo isso, a Larissa começa a ficar mal. E a informação que chega depois é que a Larissa passou muito mal, teve uma crise de ansiedade, precisou de atendimento. Ela é atendida pelos bombeiros, volta para o palco, mas continua passando mal. E, como ela continua sem se sentir bem, eles optam por ela não ficar mais na gravação".

No dia seguinte à gravação, Larissa se manifestou em suas redes sociais. Ela fez um desabafo sobre as críticas que vem sofrendo, criticou o silêncio de Sacha e se mostrou arrependida por seu envolvimento com o campeão do reality.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Resultado parcial Total de 3272 votos 54,92% Gostei, ele mereceu! 2,11% Não gostei, preferia Gui ou Yuri 40,59% Não gostei, preferia o Sidney 2,38% Tanto faz, não gostava de nenhum da final Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3272 votos

