'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela de 23/12 a 27/12

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 23 de dezembro

Em conversa com Anna, Lavínia diz que, se a matéria sobre ela ser repetente for publicada no jornal escolar, ela vai contar para Norma sobre a passagem secreta na biblioteca. Lavínia fica brava com Flora por revelar seu segredo e afirma que nunca mais quer ser amiga dela. Depois de uma competição de Cross Training, Wanda fica toda enfaixada. Felipe tenta agradar os outros meninos para garantir um espaço na Toca dos Luíses.

Terça-feira, 24 de dezembro

Apaixonada, Cristina vai atrás de Gabriel no colégio. Pilar avisa a Gabriel que Cristina está interessada nele. No final de semana, apenas Anna, Moisés e Felipe ficam no colégio. Manu e Isadora vão para a casa das detetives e levam um susto, acreditando que Wanda é uma múmia. Para dispensar Cristina, Pilar finge namorar Gabriel. Moleza diz a Anna que tem novos amigos: os Pequenotts (Benjamin, Flora, Jane e Nina).

Quarta-feira, 25 de dezembro

Tonico prepara um jantar para Dalete. Anna sonha com uma rosa mágica. Cristina publica uma matéria no jornal da cidade com uma indireta para Pilar e Gabriel. Norma brinca de arqueologia com Anna para agradá-la. Dalete flagra Moisés mexendo nas coisas da Norma. A diretora Norma recebe um envelope mencionando que não é mais mãe de Anna. Pilar e Gabriel encontram uma caixa com cachorros abandonados. Em Minas Gerais, Paulo surge vivo, mas gravemente ferido.

Quinta-feira, 26 de dezembro

Pilar e Gabriel levam a cachorrinha com os filhotes ao Pet Shop, e César diz que a saúde da cadela não é boa. Felipe desabafa com Moisés sobre seus pais. Felipe combina com Moisés e Anna que não vai pegar o gabarito da prova, caso eles ajudem ele a tirar 10 na avaliação. A diretora Norma vai em busca de alterar o decreto na Justiça para que Anna volte a ser sua filha.

Sexta-feira, 27 de dezembro

César diz a Gabriel que a cachorrinha morreu, mas que os filhotes estão bem. Norma pergunta a Anna, Moisés e Felipe quem mexeu na sua gaveta, e Tonico mente, assumindo a culpa. Thomas lança cantada romântica para Cristina, que não percebe. Felipe flagra Anna conversando com Moleza e fica espantado com a mochila falante. Moisés não acredita que Moleza fala. Sem conseguir adoção, Gabriel e Pilar levam os filhotes de cachorros para o colégio.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.