Tudo em família! Nora de Andressa Urach começa a produzir conteúdo adulto

Namorada de Arthur Urach, 19, Gabi Ayala, 20, também estreou em uma plataforma de conteúdo adulto e recebeu incentivos de Andressa Urach, 37.

O que aconteceu

DJ e dona de uma loja de roupas, Gabi anunciou que começará a produzir conteúdo adulto a partir desta sexta-feira (20). Em seu perfil no Instagram, a jovem brincou: "Se ele pode eu também posso, né?", em referência a estreia de Arthur na plataforma.

Andressa Urach fez questão de demonstrar apoio à nora em uma publicação no Instagram. "Ninguém pode me culpar de não apoiar os direitos das mulheres. Se meu filho pode, minha nora também pode! Agora ela também grava conteúdo adulto, e eu a incentivei. Isso é sobre igualdade e liberdade de escolha", escreveu.

No dia 9 de dezembro, Arthur Urach estreou na plataforma de conteúdo adultos. Depois de trabalhar como filmmaker de sua mãe, ganhando 10% do faturamento de Andressa, o jovem atendeu aos pedidos dos seguidores e passou para frente das câmeras.

Logo após sua estreia, o rapz alcançou a 8ª posição no ranking geral e lidera o tópico masculino. Os assinantes que queiram ver o conteúdo exclusivo do jovem desembolsam R$ 150 mensais — valor bem acima da média cobrada. As informações são do jornal Extra.