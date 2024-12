'Skeleton Crew': criadores queriam versão infantil de Han Solo e Chewbacca

"Em time que está ganhando, não se mexe". Foi mais ou menos esse ditado que motivou os criadores da série "Skeleton Crew", derivada de "Star Wars" com os personagens Win (Ravi Cabot-Conyers) e Neel (Robert Timothy Smith).

Se na primeira trilogia da saga, Han Solo (Harrison Ford) e Chewbacca (Peter Mayhew) ganharam o coração do público com a amizade entre um humano e um wookiee, a nova produção aposta na amizade do menino Win e do alienígena com jeitinho de elefante Neel.

Queríamos uma criança e seu melhor amigo alienígena. Na nossa mente, eles eram como Han Solo e Chewie, mas a versão infantil deles. John Watts, cocriador de 'Skeleton Crew', em papo com Splash

Neel nunca havia aparecido no universo "Star Wars", foi todo concebido pelos criadores da série, John Watts e Christopher Ford. "Pensamos em diferentes jeitos que Neel poderia ser, e na nossa lista de desejos estava esse menino alienígena que fosse um elefante azul", contou Ford.

Jon Watts e Christopher Ford são os responsáveis por 'Skeleton Crew' Imagem: Tim P. Whitby/Getty Images for The Walt Disney Company Limited

Após receberem o sinal verde da produção, o desafio foi tornar viável o personagem, afinal seria um efeito especial usado a quase todo o momento em "Skeleton Crew". O ator Robert Timothy Smith, 13, foi quem deu vida ao simpático elefante alienígena e, para as filmagens, usou uma espécie de capacete controlado por controle remoto.

Conhecidas por serem rígidas com suas produções, a Disney e a Lucasfilm surpreenderam os criadores com a liberdade dada a eles para "pirar" no universo de "Star Wars". Até mesmo John Watts, que dirigiu três filmes da Marvel, se viu aliviado. Ele é responsável por "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021), "Homem-Aranha: Longe de Casa" (2019) e "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (2017). "Tivemos muita liberdade para simplesmente levar a nossa imaginação onde quiséssemos. Nos deixaram escolher tudo", conta Watts.

O que realmente me surpreendeu foi o quão livre era para nós criar coisas novas. Imaginei que os superiores da Lucasfilm diriam: 'não, apenas continue o que já está estabelecido'. Mas, na verdade, nos deixaram criar planetas novos e alienígenas. Isso foi bem assustador. Christopher Ford

Wim e Neel são considerados os novos Han Solo e Chewbacca, segundo os criadores Imagem: Divulgação/ Disney+

Win e Neel fazem parte de um grupo de crianças perdidas na galáxia, após um incidente com uma nave abandonada. Durante a jornada, eles conhecem o misterioso Jod Na Nawood (Jude Law), um homem que promete ajudá-los a voltar a seu planeta de origem.

Responsabilidade

Fazer parte do universo de "Star Wars" é uma grande responsabilidade para os criadores. Eles contaram para Splash que, além de ser uma importante saga cinematográfica, há também o fato de serem fãs. "Estar deste lado da produção é surreal", diz Watts.

Questionado sobre filmes da saga que gostaria de ter dirigido, Christopher Ford revela: "'O Império Contra-Ataca' [1980] é meu favorito, mas gostaria de ter dirigido 'Uma Nova Esperança' [1997] por mudar o mundo. Mas, eu não poderia nunca tirar o crédito de George Lucas, isso seria errado".

"Skeleton Crew" conta com quatro episódios lançados, disponíveis no Disney+. Ao todo, serão oito, liberados semanalmente, toda terça-feira.