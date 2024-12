Sacha e Sidney negam treta anterior à Fazenda: 'Jamais'

Na Cabine de Descompressão após a final de A Fazenda 16 (Record), que coroou Sacha Bali como campeão, Sacha e Sidney negaram que a rivalidade deles na casa tivesse qualquer relação com algo que aconteceu antes da temporada.

Lucas Selfie perguntou aos peões sobre a rivalidade e os dois negaram. "Não. Não, jamais."

Sacha completou. "A gente fez uma novela juntos, Salve Jorge, e só se trombou no início das preparações, a gente não gravou nenhuma cena junto."

Sidney revelou. "Eu até falei pra ele quando chegou: 'que bom te ver aqui, porque não conheço ninguém, só você."

Na sequência, Sacha brincou com as tretas de ambos. "Eu falei para a Nêssa que ele era apaixonado por mim."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Resultado parcial Total de 258 votos 51,55% Gostei, ele mereceu! 3,10% Não gostei, preferia Gui ou Yuri 42,25% Não gostei, preferia o Sidney 3,10% Tanto faz, não gostava de nenhum da final Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 258 votos

