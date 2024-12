Sacha elege 'top 3' ranços de A Fazenda 16: 'Mais me agrediram'

Em entrevista com Lucas Selfie logo após ser coroado campeão de A Fazenda 16 (Record), Sacha Bali falou sobre a convivência nos três meses de reality show.

O que aconteceu

Sacha disse que A Fazenda foi mais difícil que trabalhar como ator. "Achei muito mais difícil do que interpretar um personagem. Até porque, tive que não só ser eu mesmo, como me defender de diversas acusações repetidas, ataques, agressões, de várias pessoas ao mesmo tempo. Então foi muito mais difícil do que interpretar um personagem, pelo fato de eu ter que ficar me provando o tempo todo".

Questionado por Lucas Selfie, ele elegeu os peões que tem mais "ranço" da temporada. "Primeiro Zé Love, segundo Giselly, terceiro Fernando Presto. Foram as pessoas que mais me agrediram, inventaram mentiras e me acusaram de crimes ali dentro".

O ator também falou sobre os planos para o prêmio milionário. "Vou ter que pagar, estou devendo dinheiro para amigo, para banco, e tenho que comprar um apartamento para minha mãe. Não sei se vai sobrar muita coisa."

Ninguém me pede PIX, hein, pelo amor de Deus. Sacha Bali

