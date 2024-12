Sacha sobre affair com Larissa: 'Nunca rolou de eu estar apaixonado'

Na Cabine de Descompressão (PlayPlus), logo após ser campeão de A Fazenda 16 (Record), Sacha comentou sobre o rápido affair que teve com Larissa no jogo.

O que aconteceu

Sacha e Larissa tiveram um rápido affair no jogo e, logo após a eliminação da peoa, a casa inteira se voltou contra Sacha. Lucas Selfie o questionou se existe a possibilidade de um romance entre os dois.

O ator disse querer falar com a ex-BBB. "Quero conversar primeiro."

Sacha esclareceu. "Nunca rolou um sentimento de eu tá apaixonado, mas ela foi uma mulher que me encantou desde o início... Eu queria ter conhecido ela com mais tempo."

Acho que se ela tivesse durado mais no jogo, a gente teria tido um romance, mas infelizmente o jogo separou de uma forma que botou a casa toda contra mim. Sacha Bali

O ator continuou. "Eu soube que ela até puxou mutirão pra mim. Daí chegou no dia da festa, ela estava com a cara fechada pra mim, então não tô entendendo nada."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Resultado parcial Total de 585 votos 70,26% Gostei, ele mereceu! 2,74% Não gostei, preferia Gui ou Yuri 24,44% Não gostei, preferia o Sidney 2,56% Tanto faz, não gostava de nenhum da final Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 585 votos

