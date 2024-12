Renato Goés parabeniza Sacha por vitória em A Fazenda 16: 'Vem pra casa'

Renato Goés parabenizou o amigo Sacha Bali por ter vencido A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Logo após o anúncio da vitória do ator, Renato publicou uma imagem dele em seu perfil no X. Te amo, irmão! Que orgulho! Do início ao fim. Irretocável"

Vem pra casa, irmão! Renato Goés

Renato também apareceu nos Stories de sua esposa, Thaila Ayala, que publicou o momento do anúncio. O ator aparece nervoso, escutando o discurso final de Galisteu.

Quando a apresentadora coroa Sacha como campeão da temporada, ele comemora. Renato abraça as pessoas que estão assistindo à final com ele.

A amizade dos dois se tornou um dos pontos de discussão da temporada. Isso aconteceu após Gizelly acusar Sacha de dizer que precisava do prêmio e usar roupas de lixo.

Renato saiu em defesa do amigo e confirmou que as roupas que Sacha usava na casa eram suas e que ele as emprestou ao peão.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Resultado parcial Total de 1430 votos 61,61% Gostei, ele mereceu! 3,57% Não gostei, preferia Gui ou Yuri 30,98% Não gostei, preferia o Sidney 3,85% Tanto faz, não gostava de nenhum da final Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1430 votos

