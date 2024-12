Diagnóstico, quimio e metástase: o que levou Preta Gil a nova cirurgia?

Preta Gil, 50, realiza uma nova cirurgia, nesta quinta-feira (19), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A artista está em tratamento contra um câncer.

Filha de Gilberto Gil deu entrada na unidade de saúde na quarta-feira (18). "Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande — mas minha fé, minha vontade de viver, é maior que tudo", disse a artista, no Instagram.

Nova cirurgia de Preto Gil, 50, chegou ao fim na madrugada desta sexta-feira (20). "Tudo em paz aqui. A cirurgia da minha mãe terminou e está tudo bem com ela. Obrigado por toda energia positiva. Ela é guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes. Muito amor", disse Francisco Gil, filho da cantora.

Cirurgia foi marcada após a equipe médica identificar que a quimioterapia não foi tão eficaz quanto esperava. Após a descoberta da ineficácia do tratamento, ela foi aconselhada a procurar uma especialista no seu caso, motivo pelo qual viajou até Nova York (EUA). "Vim para ter uma consulta [...] para ouvir uma segunda opinião", disse.

Cantora revelou que "o câncer voltou", em agosto, por meio de vídeo publicado nas redes sociais. À época, ela afirmou que estava com a doença em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Eu tive um câncer no intestino que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade. Estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão. Remissão é um período de cinco anos em que o câncer pode voltar. O meu câncer voltou.

Diagnóstico

Preta Gil precisou amputar o reto devido ao tratamento Imagem: Reprodução/Instagram

Artista foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. À época, ela realizou sessões de radioterapia, quimioterapia e tratamento cirúrgico. A cantora também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Preta apresentou um quadro de sepse no quinto ciclo de quimioterapia, no ano passado, e chegou a ficar internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A sepse é uma resposta desregulada do organismo a uma infecção pré-existente.

Filha de Gilberto Gil anunciou fim do tratamento, em dezembro de 2023, após uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão de ileostomia. Após o tratamento primário, ela entrou em uma fase sem manifestação da doença - comumente chamada de "remissão".

Preta revelou que precisou amputar o reto devido ao tratamento, em entrevista ao Fantástico (Globo). "Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e não posso ter vergonha [disso] porque é a minha realidade", disse.