A Fazenda 16: Confira porcentagens de todas as roças da temporada

Durante A Fazenda 16 (Record), assim como aconteceu na temporada anterior, apenas as porcentagens dos eliminados das roças eram revelados. Após o fim do programa, vencido por Sacha Bali, todos os percentuais foram revelados. Confira:

Primeira roça

Zé Love 51.91%

Sacha Bali 31.57%

Vivi Fernandez 16.52%

Segunda roça

Juninho Bill 38.81%

Fernando Presto 34.79%

Larissa Tomásia 26.40%

Terceira Roça

Sacha Bali 58.27%

Zaac 34.94%

Cauê Fantin 6.79%

Quarta Roça

Sacha Bali 48.58%

Vanessa Carvalho 43.27%

Suelen Gervásio 8.15%

Quinta Roça

Fernando Presto 41.53%

Luana Targinno 36.32%

Julia Simoura 22.15%

Sexta Roça

Yuri Bonotto 44.28%

Sacha Bali 30.23%

Camila Moura 25.49%

Sétima Roça

Gui Vieira 37.53%

Flor Fernandez 32.45%

Zé Love 30.02%

Oitava Roça

Vanessa Carvalho 40.70%

Flora Cruz 39.28%

Gizelly Bicalho 20.02%

Nona Roça

Sacha Bali 67.44%

Albert Bressan 18.82%

Babi Muniz 13.74%

Décima Roça

Luana Targinno 71.06%

Juninho Bill 21.93%

Fernando Presto 7.01%

Décima primeira Roça

Gui Vieira 51.96%

Sidney Sampaio 26.17%

Flora Cruz 21.87%

Décima segunda Roça (quádrupla)

Sacha Bali 41.20%

Gui Vieira 34.83%

Flor Fernandez 15.81%

Luana Targinno 8.16%

Décima terceira Roça (Primeira Roça Especial)

Sacha Bali 48,30%

Yuri Bonotto 31,87%

Sidney Sampaio 18,99%

Albert Bressan 0,85%

Décima quarta Roça (Segunda Roça Especial)

Gui Vieira 65.75%

Juninho Bill 14.75%

Vanessa Carvalho 10.61%

Gilsão 8.89%

Décima quinta Roça (Roça Sêxtupla)

Sasha Bali 42.43%

Sidney Sampaio 20.04%

Yuri Bonotto 18.58%

Gui Vieira 13.94%

Juninho Bill 3.94%

Vanessa Carvalho 1.07%

Grande Final

Sacha Bali- 50,93%

Sidney Sampaio - 23,98%

Yuri Bonotto - 18,46%

Gui Vieira- 6,63%

