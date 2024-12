As chamadas insistentes durante a semana toda já mostravam o que estava por vir: um festival de paetês, plumas, voz grossa, coxas idem, muita unha postiça e uma potência impressionante para arregimentar fãs invadiu a tela da Globo. A apresentação das "Amigas" na última quarta-feira (18) mostrou a que veio e provou a força dessas agro girls.

Para quem não é do ramo, como eu, aquilo é um susto: aquele figurino, perucas longas, chapéus de vaqueiro, tudo brilhando muito e tudo com gosto extremamente duvidoso. Mas que fique claro: isso é parte integrante do show e, sem isso tudo, a coisa não rolaria igual. E o que é mais incrível: com uma multidão de seguidoras, de admiradores, de mulheres que se sentem inspiradas a assumir as rédeas de suas próprias vidas.

Eu, daqui do meu lado, acho muito engraçado essa mulherada falando grosso e dando chute na porta, fazendo, acontecendo, com a voz firme e apontando o dedo para o mundo masculino. Simone Mendes, Maiara e Maraisa, Ana Castela e Lauana Prado falam grosso —Ana Castela menos, é mais suave que as outras "Amigas".

Confesso que esse universo não é muito o meu, mas tem algumas poucas canções que eu gosto bastante. E elas fizeram bonito quando cantaram "Nuvem de Lágrimas", "É o Amor", "10%" e outros hits mais conhecidos. E, claro, amei "Evidências", com Simone Mendes.

Simone Mendes e Lauana Prado cantam juntas no especial AMIGAS (Globo) Imagem: Beatriz Damy/Globo

Esses hits sertanejos realmente nos pegam. E eu acabo me rendendo. Os outros sucessos que a plateia cantava junto, sabendo de cor cada frase, eu não tinha noção. Mas quem sou eu nesse universo todo de fãs ensandecidos? Sou ninguém na fila desse pão.

Elas foram se sucedendo pelo palco sempre com alguns elementos em comum: voz potente, presença de palco, carisma e o mais impactante: um figurino de gosto extremamente duvidoso. O que dizer, além dos chapéus de cowboy e das botas, a peruca de Maiara? E as botas de cano altíssimo de plumas cor-de-rosa que ela usava? E o adereço de cabeça de Maraisa que parecia uma touca cirúrgica cheia de paetês? Virou uma fixação para mim todo esse visual, e isso chamava mais atenção do que a música que elas praticam e levam junto tantos fãs pelo Brasil adentro.

Muita gente sentiu falta da presença de Paula Fernandes, outros de Roberta Miranda. Eu, pessoalmente, acho que Roberta Miranda daria um sabor todo especial ao show. Nessa hora, nesse brilho todo, nesse esplendor e sucesso, é bom lembrar de todas aquelas que chegaram antes, em duplas ou sozinhas, como Inezita Barroso, as irmãs Galvão e As Marcianas, abrindo caminho para essa mulherada toda.

Mas o que tem que ficar bem claro é a importância dessas mulheres guerreiras, desbravadoras, inspirando e empurrando para frente outras tantas mulheres deste Brasil. É inegável a influência delas e a relevância. E no final das contas, não se pode negar também o quão bem-vindo foi esse especial: com todos esses brilhos, se for, o final do ano ficou mais engraçado.

E um parabéns especial para Maiara & Maraisa e Simone Mendes: vocês são fogo mesmo.