Nubia Oliiver cria perfil com foco nos pés e diz que faturou R$ 20 mil

Nubia Oliiver, 51, criou um perfil exclusivo para atender o público podólatra - isto é, que possui fetiche por pés.

O que aconteceu

A atriz e modelo anunciou um perfil dedicado aos seus próprios pés. A ideia surgiu após ela ter duas contas onde publicava conteúdo derrubadas, segundo informações da Quem. "Estou em processos para tentar recuperar essas contas ou, pelo menos, receber os danos materiais e morais. Mas, enquanto isso, não poderia deixar os meus fãs sem as fotos dos meus pés", explicou.

Nubia revelou o retorno financeiro que teve com o conteúdo fetichista. "Já cheguei a faturar R$ 20 mil com conteúdos voltados para esse nicho. É um público muito fiel e que merece toda a minha atenção. Estou sempre buscando retribuir o carinho da melhor forma possível".

Ela ainda mostrou encarar o novo tipo de conteúdo com naturalidade. "Sempre explorei minha sensualidade com liberdade, e agora não é diferente. O que me chamou atenção foi perceber que algo tão simples como os pés pode despertar tanto interesse. Isso me faz valorizar ainda mais cada parte de mim".