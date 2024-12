'New York Times' prevê 'Ainda Estou Aqui' indicado a melhor filme no Oscar

Com a corrida pelo Oscar esquentando, as especulações sobre quais serão os filmes indicados crescem a cada dia. Na última quarta-feira, 18, o jornalista Kyle Buchanan, do New York Times, mencionou, em sua coluna sobre a premiação, que Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles pré-indicado na categoria de Melhor Filme Internacional, pode figurar entre os indicados ao principal prêmio da noite, Melhor Filme.

Embora admita que a indicação não é certa, uma vez que o filme enfrenta grande disputa, Buchanan não descarta que Ainda Estou Aqui e outros filmes internacionais como o iraniano A Semente do Fruto Sagrado repitam o feito de Parasita em 2020 e sejam indicados em duas categorias.

Além destes dois longas, o jornalista aposta também nas indicações "certeiras" de Anora, de Sean Baker, O Brutalista, de Brady Corbet, Conclave, de Edward Berger, Duna: Parte Dois, de Denis Villeneuve, e Emilia Pérez, de Jacques Audiard. Sing Sing, estrelado por Colman Domingo, o musical Wicked e A Verdadeira Dor também estão entre os palpites de Buchanan.

Por fim, Buchanan acredita ainda que animações como Robô Selvagem e Divertida Mente 2 também podem acabar indicados a Melhor Filme - embora a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas tenda a indicar os dois títulos apenas a Melhor Animação.

Vale pontuar que o texto de Buchanan é meramente especulativo, tomando como base as indicações ao Globo de Ouro, Independent Spirits Award e o Gotham Awards.

A lista final de indicados ao Oscar será divulgada em 17 de janeiro.