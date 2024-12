Mel Maia posa de biquíni e encanta fãs: 'Sempre no auge'

Mel Maia, 20, publicou uma série de fotos de sua vida nesta sexta-feira (20).

O que aconteceu

A atriz dividiu os registros com os seguidores, incluindo vários cliques em que aparece de biquíni. "Mais um dump aleatório. Eu vivendo", escreveu a jovem no Instagram.

Maia postou alguns momentos em que estava curtindo à beira da piscina. Ela ainda dividiu bastidores de trabalhos recentes, como as filmagens do longa "Medley", que chegaram ao fim nesta semana.

Amigos e seguidores se encantaram com as fotos e encheram a artista de elogios. "Tá sempre no auge", disse a apresentadora Patrícia Ramos. "Se tivesse nascido em 1503 a Monalisa estava no chinelo", brincou outro fã. "Tão linda", comentou um seguidor. "Maravilhosa, vidoca", elogiou outro.

No álbum de fotos, Mel também exibiu os resultados do seu cabelo após passar por uma transição capilar. Após um longo processo, a atriz tem celebrado por ter eliminado todo traço da química nos fios recentemente. "Assumi meus cachos", disse ela na semana passada.