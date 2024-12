Maiara sobre físico após perder 50 kg: 'Sempre me enxerguei assim'

Após emagrecer 50 kg, Maiara diz que está realizada com a aparência.

O que aconteceu

A cantora refletiu sobre amor-próprio. "A gente tem que se amar, olhar no espelho e se aceitar. Eu estou me amando, eu olho no espelho e me aceito, e o resto que se lasque", disparou.

A dupla de Maraisa diz que sempre sonhou em ter o corpo que tem atualmente. "Você sempre se enxergou assim, né? Eu também sempre me enxerguei assim. Nos meus sonhos, quando eu era criança, eu sempre tive problemas, porque minha família já tem tendência (a engordar), minha tia, meus primos fizeram bariátrica. Mas eu sempre me enxerguei, desde os 9 anos, com o meu corpo de hoje e só com 37 anos eu consegui obter esse resultado. É um processo", ressaltou.

Maiara está noiva do empresário Mohamed Nassar, com quem está há cerca de um mês. "Eu estou amando demais e estou sendo amada", garantiu.