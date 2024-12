Mãezona, Doralice tira a máscara e protege as 2 filhas em 'Volta por Cima'

No capítulo desta sexta-feira (20) em "Volta por Cima" (Globo), Madalena (Jessica Ellen) conta para Doralice (Tereza Seiblitz) por que brigou com Tati (Bia Santana).

A mãe fica possessa com toda a situação e resolve deixar seu jeito tranquilo de lado para proteger suas duas filhas. Afinal, Tati fez as malas para morar junto de Osmar (Milhem Cortaz) na mansão de Violeta (Isabel Teixeira) - e a contragosto da madame.

Doralice procura Tati e pede que ela volte para casa. Além disso, ela não deixa barato e repreende Osmar por sabotar o trabalho de Madalena.

Madá (Jessica Ellen) e Osmar (Milhem Cortaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Edson discute com Neuza. Edson se preocupa com a reação de Rosana ao saber sobre Jão. Neuza pede que Jão não procure Edson. Nando não conta para Tati que se sentiu mal por conta dos anabolizantes. Roxelle despreza Chico. Chega o dia do evento feito por Madalena. Todos chegam e se surpreendem com a decoração. Rosana exige que Jão se afaste de Nando. Osmar aparece no local do evento e procura Madalena. Tati é sequestrada.

