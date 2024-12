Leão: o prêmio que Davi Brito merece mesmo é o de 'perdido do ano'

Davi Brito foi eleito o mentiroso do ano em premiação inusitada promovida pelo "Fofocalizando", do SBT. No entanto, Leão Lobo tem outro título para o campeão do "BBB 24", e falou sobre o assunto durante o Splash Show desta sexta-feira (20).

Eu daria um prêmio de 'perdido do ano' para ele, talvez, mas não de mentiroso. Acho que seria uma coisa um pouco mais leve, porque ele está perdido.

Leão Lobo

Para o colunista de Splash, Davi está mal assessorado. Ele acredita que o ex-BBB precisa da assistência de uma pessoa que cuide de sua carreira.

Acho ele bonito, acho ele inteligente, acho ele interessante. Foi muito bem dentro do jogo e isso a gente não pode tirar dele, esse mérito (...) Ele fez um jogo muito bem jogado, e mereceu esses R$ 3 milhões.

Leão Lobo

Apesar de reconhecer o merecimento de Davi como vencedor do reality global, Leão admite achar "esquisito" as atitudes que ele teve fora do confinamento. "Mas é mais uma questão de estar perdido do que mentiroso".

