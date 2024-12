Jungkook reúne 20 milhões de pessoas em live; GOT7 anuncia volta em janeiro

Mais uma sexta-feira chegou e, com ela, o nosso tradicional giro de notícias com o que rolou de mais importante no Universo K-pop. Siga nosso canal no WhatsApp para ficar sempre por dentro de tudo e nossa newsletter semanal sobre música, dramas e lançamentos.

NewJeans abriu uma nova conta no Instagram e as integrantes estão postando bastante e todos os dias! Confira:

NewJeans opens a new IG account, jeanzforfree.

Reunião de Universos: Os atores tailandeses Pond e Phuwin, famoso casal de BL, foram ao show do Stray Kids que rolou na última semana em Bangkok, na Tailândia. Eles já haviam se encontrado anteriormente, pois são embaixadores da Tommy Hilfiger.

thai actor phuwin instagram update with stray kids: "cya on stage"

The Boyz foi oficialmente recebido pela nova empresa deles, a One Hundred. A empresa tem como subsidiárias a Big Planet Made (VIVIZ, Taemin, Badvillain) e a INB100, empresa criada por Baekhyun, que saiu da SM e levou Chen e Xiumin.

As divas do GFRIEND estão de volta para um comeback especial. "Seasons of Memories", single novo do grupo sai dia 6 de janeiro. O disco será lançado dia 13.

Babymonster lançou o MV da música "Love In My Heart". Veja aqui:

Karina (aespa), Yuna (ITZY) e Sullyoon (NMIXX) vão fazer uma performance juntas no Gayo Daejejeon, dia 31 de dezembro. Promete demais!

NMIXX Sullyoon, aespa Karina and ITZY Yuna will have a special stage collaboration at 2024 MBC Gayo Daejejeon



? December 31, 2024

O cabelo do Leehan (Boynextdoor) bem poodle fofinho foi um sucesso essa semana. Mereceu o hit!

How can you say Leehan doesn't suit curly hair

Lisa anunciou as cinco versões de "Alterego", seu disco de debut que sai dia 28 de fevereiro. As versões representam personagens e são: Roxi, Vixi, Sunni, Speedi e Kiki.

Every cover of the the ego versions is slaying hard.



Lisa have mercy!#Lisa #ALTEREGO

Por falar em Lisa, ela fez o desafio de "Walkin On Water" com o Bangchan e com o Baby Wolfchan! Amamos essa amizade.

LISA AND BANGCHAN OMG

Saiu a lista do Splash com os melhores discos de K-pop do ano. Leia aqui.

Seventeen está no topo das turnês de artistas de K-pop que mais lucraram em 2024, com quase US$ 100 milhões (cerca de R$ 6,1 mi). A lista ainda tem Enhypen, TXT, Ateez, Twice, IU, IVE, NCT Dream, (G)I-dle e ITZY.

Después de los #BBMAs, dónde #SEVENTEEN se llevó el premio a 'Top K-pop Touring Artist', han sido nombrados el artista de kpop con el tour más vendido del 2024 por Billboard. Recaudando un total de $98.4m con 857k tickets vendidos.



Cr.KpopTouringData#??? @pledis_17 |

Jungkook fez uma live surpresa no Weverse que durou cerca de 3 horas! No escuro, conversando e cantando no seu karaokê, o artista teve mais de 20 milhões de visualizações e 292 milhões de likes, quebrando o próprio recorde. Gigante mesmo!

Ahgases, depois de 3 anos o GOT7 está de volta! E já temos data: 20 de janeiro de 2025. A espera acabou!

WayV e RIIZE fizeram cover de "Tempo" do EXO no Music Bank Global e o público ficou impressionado.