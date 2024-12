Campeã de A Fazenda, Jaque vive novo amor e diz: 'Sempre quis Power Couple'

Jaquelline Grohalski, 30, é dona do posto de campeã de A Fazenda 15. A influenciadora digital mudou de vida com o prêmio de R$ 1,5 milhão, engatou um novo amor após a conquista da atração da Record e não esconde que topa um novo reality show: o Power Couple.

Vocês sabem que eu amo reality show. Será que vem aí um terceiro? O Power Couple eu sempre quis participar, sempre. Não sei se vai fazer muito parte do mood do meu namorado. Ele é mais fechado. Ele é aberto para mim, para as coisas que eu faço, mas não sei se ele aceitaria. Jaquelline Grohalski, em entrevista para Splash, no Cruzeiro do Zezé

"Fui de cancelada a campeã"

Jaquelline Grohalski desbravou o mundo dos famosos com a participação no BBB 18. Segunda eliminada do reality da Globo, a influenciadora saiu da atração, segundo ela, cancelada e sem saber o que fazer por não entender o momento de auge dos ataques de haters na internet.

Eu era uma menina muito jovem e estava sendo julgada sobre tudo. Não me deram espaço para entender. De repente, saí da minha casa, do conforto da minha família e o cancelamento veio a partir do meu reality. Era tudo muito novo.

A Fazenda 2023: Jaquelline em ação durante a formação da 12ª roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Imaturidade, na visão de Jaquelline, contribuiu para que não tivesse vida longa dentro do Big Brother Brasil 18. "Na vida, a gente tem que ter tranquilidade para fazer coisas novas, de se jogar e se permitir. No BBB, eu tinha 23 aninhos e vinha de Rolim de Moura, cidade do interior de Rondônia. Era muita novidade, eu era imatura e tive que aprender no dia a dia. Mas aprendi, fiz uma releitura do que queria para a minha vida, do que não queria e foi muito bom".

A Fazenda mudou muito a minha vida. Fui de cancelada a campeã. Acho que a galera mergulhou muito em querer saber como que a Jaquelline estava cinco anos depois. Fiquei muito feliz, mudou muito a minha vida, a vida da minha família.

Equilíbrio emocional foi crucial para peoa conseguir brigar pelo posto de campeã de A Fazenda. "É muita exposição, muito desafio emocional e psicológico. Entrei bem tranquila e num ano muito gostoso de vida pessoal. Eu pude vivenciar tudo o que o programa nos proporciona. Desde as provas, desafio de comunicação também e as relações".

Entrei pela minha filha, Bela, que está com 11 aninhos, e foi maravilhoso quando eu saí dali. Não só por ser a campeã, mas por ver que a minha família e meus amigos estavam muito orgulhosos de mim. Mostrei uma Jaquelline que todos da minha vida conhecem.

Com prêmio de R$ 1,5 milhão de A Fazenda, Jaquelline usou o dinheiro para melhorar a vida da família e curtir a vida. Ela, no entanto, não deixou de buscar conselhos para aplicar e aumentar o prêmio.

A gente fez uns investimentos, umas aplicações, graças a Deus. Não dá para gastar tudo só com grife ou com bobagem. A gente tem que ter um pezinho ali no chão.

Levar o novo amor para um reality?

Jaquelline Grohalski está feliz da vida com os três meses de namoro com o empresário Alfredo Fonseca. Ela conta que o novo amor chegou para "mudar sua vida" e trazer "calmaria".

Estou muito feliz. Acho que é uma pessoa que chegou para mudar muito a minha vida, de um jeito único, bem diferente, gostoso, leve. Assim... estou muito apaixonada.

Ela brinca que "sabe dar um jeitinho" para fazer o namorado largar a tranquilidade para embarcar no Power Couple, caso receba o convite. "Seria uma invasão na família dele. E ele nunca viveu [isso], não está preparado, mas toda mulher dá um jeitinho, né? Com jeitinho, a gente conversa. Ele é muito tranquilo, mas bravo também. Meu cunhado fala que ele é um bicho quando provocam."

* O repórter viajou ao Cruzeiro do Zezé a convite da organização.