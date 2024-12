Fim de semana tem shows nacionais grátis e popstars gringos em estádios

Belo, Fat Family e Duda Beat fazem shows com entrada gratuita em São Paulo e Barueri (SP), no período de sexta a domingo. O fim de semana tem também apresentações de Chris Brown e Post Malone em estádios da capital.

O que vai acontecer

Marcelo Pires Vieira, nome verdadeiro do Belo, tem duplo destaque no fim de semana. Ele, que é uma das atrações do Festival CarnaUOL 2025, faz show solo grátis na sexta, em frente ao Ginásio José Corrêa, em Barueri. No dia seguinte, sobe ao palco com o Soweto em São Paulo, com ingressos pagos, no Pavilhão Anhembi, para o último show da turnê da volta do grupo com o cantor na formação.

Também em Barueri, no mesmo local, Duda Beat se apresenta no domingo. Os dois shows gratuitos integram a programação do projeto Natal Encantado de Barueri.

É possível ainda ver o Fat Family no sábado, em São Paulo, com entrada gratuita. O grupo vocal, que fez sucesso nos anos 1990, sobe a um palco montado no Largo do Café, na região central da capital.

Internacionais

Chris Brown e Post Malone se apresentam em São Paulo no fim de semana Imagem: Getty Images

Chris Brown e Post Malone são os últimos popstars gringos que São Paulo recebe em 2024. Os dois se apresentam no sábado, em estádios diferentes.

Brown canta no Allianz Parque. Ainda há ingressos em alguns setores, mas Chris faz também um show extra no domingo, no próprio Allianz. As apresentações integram a turnê que promove '11:11', seu álbum mais recente, o 11º de sua carreira.

Post Malone é outra história: o cantor pop vem para cantar música country, gênero pelo qual enveredou em 'F-1 Trillion', seu álbum mais recente. Ele sobe ao palco como headliner do VillaMix Festival, que toma a Neo Química Arena no sábado.

O tradicional evento tem como foco central a música sertaneja, e, por conta disso, Post Malone divide a noite no VillaMix com Gusttavo Lima, Matheus & Kauan e Thiago & Samuel. O trapper Veigh e o projeto de música eletrônica Vintage Culture também se apresentam. Ainda há ingressos.

Veja tudo que tem

Sexta

Information Society, Kon Kan e Double You - Espaço Dois Ipês (Goiânia)

Titãs - Terra SP (São Paulo)

Rico Dalasam - Cine Joia (São Paulo)

Rock in Sanca (CPM22 e Raimundos) - Espaço Liv (São Caetano do Sul)

Belo - grátis - em frente ao Ginásio José Corrêa (Barueri)

Nando Reis + Boca Livre - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Maria Gadú - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Chico César e Zeca Baleiro - Araújo Vianna (Porto Alegre)

Angra - Tork n Roll (Curitiba)

Sábado

VillaMix (Post Malone, Gusttavo Lima, Vintage Culture, Matheus & Kauan, Veigh, Kevin Brauer Band e Thiago & Samuel) - Neo Química Arena (São Paulo)

Information Society e Kon Kan - Vibra (São Paulo)

Soweto (com Belo) - último show da turnê - Pavilhão Anhembi (São Paulo)

Fat Family - grátis - Largo do Café (São Paulo)

Angra - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Lobão - voz e violão - Teatro Bradesco (São Paulo)

Roberto Carlos - Multiplan Hall (Ribeirão Preto - SP)

Roupa Nova - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Pitty - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Jão - Teatro Guararapes (Recife)

Sábado e domingo

Chris Brown - Allianz Parque (São Paulo)

Chico Chico - Bona (São Paulo)

Lulu Santos - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Domingo